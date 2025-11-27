Rizky Ridho Absen di Laga Persija Jakarta vs PSIM Yogykarta, Mauricio Souza Jawab Siapa Kapten Tim

Rizky Ridho dipastikan absen karena akumulasi kartu pada laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di pekan ke-14 Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persija)

JAKARTA – Rizky Ridho dipastikan absen karena akumulasi kartu pada laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di pekan ke-14 Super League 2025-2026. Mauricio Souza lalu bicara soal siapa yang akan jadi kapten tim.

Persija akan menjamu PSIM di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 28 November 2025 malam WIB. Ini menjadi laga spesial bagi Macan Kemayoran karena bertepatan dengan hari ulang tahun mereka yang ke-97.

1. Kehilangan Pemain

Namun sayangnya, Persija harus kehilangan sejumlah pemain di laga tersebut. Sejauh ini ada tiga pilar yang dipastikan absen, yakni Dony Tri Pamungkas, Rayhan Hannan, dan Ridho. Dua nama awal absen karena mendapat panggilan Timnas Indonesia U-22 untuk SEA Games 2025.

Sementara Ridho absen di laga spesial karena menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Absennya bek berusia 24 tahun itu tentu menjadi kerugian besar. Apalagi, ini kali pertama bagi Persija bermain tanpa sang pemimpin di lapangan.

2. Santai

Meski demikian, Souza menanggapi santai absennya Ridho. Juru taktik asal Brasil itu juga enggan memberikan bocoran soal pemain yang akan diturunkan sebagai pengganti sang kapten dalam mengawal lini pertahanan Persija.

"Saya masih belum akan mengungkapkan pemain mana yang akan mulai bermain besok. Kami punya skuad yang sangat saya percayai," tutur Souza dalam jumpa pers, Kamis (27/11/2025).