Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta: Mauricio Souza Bidik 3 Poin sebagai Kado Ultah Klub Ke-97

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza ingin mempersembahkan tiga poin untuk kado ulang tahun klub yang ke-97 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

JAKARTA – Persija Jakarta akan melakoni pertandingan spesial saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ke-14 Super League 2025-2026. Karena itu, Mauricio Souza ingin memberikan tiga poin sebagai hadiahnya.

Laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 28 November 2025 malam WIB. Itu sekaligus jadi perayaan ulang tahun ke-97 Macan Kemayoran.

1. Sangat Baik

Menjelang laga spesial tersebut, Souza mengungkapkan persiapan timnya berjalan sangat baik. Juru taktik asal Brasil itu yakin para pemain Persija bakal tampil habis-habisan di laga besok.

“Kami menjalani pekan yang sangat baik. Para pemain sangat bersemangat untuk kembali bermain di Jakarta ya di depan para suporter,” kata Souza dalam konferensi pers, dikutip Kamis (27/11/2025).

“Dan saya percaya kami memiliki semua yang dibutuhkan untuk bermain bagus besok,” imbuh eks pelatih Madura United itu.

2. Tim Berkualitas

Souza mengakui PSIM Yogyakarta adalah tim yang berkualitas. Namun, ia tetap percaya kepada kekuatan anak asuhnya dan yakin mereka bisa membuat seluruh penggemarnya bahagia di HUT ke-97 Persija Jakarta.

“Seperti yang saya katakan, kami sangat bersemangat bisa kembali ke Jakarta, bermain di sini (SUGBK). Besok kami akan menghadapi tim yang sangat kuat,” papar Souza.