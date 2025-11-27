Persib Bandung Langsung Tancap Gas ke Surabaya Usai Kalah di Singapura, Fokus Incar 3 Poin di Markas Madura United

SINGAPURA – Skuad Persib Bandung langsung terbang menuju Surabaya, Jawa Timur, segera setelah menelan kekalahan 2-3 dari Lion City Sailors di laga kelima Grup G AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026. Keputusan ini diambil untuk memaksimalkan waktu persiapan yang singkat menjelang laga Super League 2025-2026 kontra Madura United, di mana kiper Fitrah Maulana dijadwalkan menyusul tim.

Persib Bandung baru saja menelan kekalahan perdana di fase grup ACL 2 2025-2026 saat bertanding di Bishan Stadium, Singapura, pada Rabu 26 November 2025 malam WIB.

Kekalahan tersebut terjadi dramatis. Pangeran Biru sempat unggul 2-1 pada pertengahan babak kedua, namun Lion City Sailors tampil ngotot dan membalikkan keadaan lewat dua gol dari Shawal Anuar (62’) dan Anderson Lopes (71’).

Sebelum kekalahan ini, Persib berhasil melalui empat pertandingan dengan catatan tiga kemenangan dan satu kali imbang. Persib saat ini masih memuncaki klasemen Grup G dengan koleksi 10 poin. Mereka akan menjalani laga terakhir fase grup berhadapan dengan klub Thailand, Bangkok United, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (10/12/2025).

1. Fokus Penuh ke Laga Kontra Madura United

Persib Bandung kalah 2-3 dari Lion City Sailors FC persibcoid

Terlepas dari hasil di Asia, Persib kini langsung mengalihkan fokus ke pertandingan domestik Super League 2025-2026. Mereka dijadwalkan bersua Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Madura, pada Minggu 30 November 2025.

Karena itu, skuad Persib Bandung memutuskan langsung berangkat dari Singapura ke Surabaya, tanpa kembali ke Bandung terlebih dahulu. Keputusan ini diambil demi memaksimalkan waktu persiapan tim.

“Persib langsung terbang ke Surabaya, tanpa ke Bandung dulu, karena harus memaksimalkan waktu singkat untuk persiapan menghadapi Madura United,” tulis keterangan resmi Persib Bandung, dikutip pada Kamis (27/11/2025).