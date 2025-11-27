Hasil Persik Kediri vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Menang 2-1, Macan Putih Benamkan Kabau Sirah!

KEDIRI – Hasil Persik Kediri vs Semen Padang di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Kamis (27/11/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Macan Putih.

Dua gol kemenangan Persik dicetak oleh Jose Enrique (16’) dan Ezra Walian (34’). Sedangkan, Semen Padang hanya sekali membalas gol via Samuel Simanjuntak (77’).

Jalannya Pertandingan

Persik Kediri tampil menyengat di hadapan publiknya sendiri. Tim berjuluk Macan Putih itu cukup mendominasi permainan ketimbang Semen Padang.

Sampai akhirnya, Persik Kediri berhasil membuka keran golnya lewat aksi Jose Enrique pada menit ke-16. Semen Padang mencoba merespons gol tersebut. Namun mereka cukup kesulitan menembus pertahanan tuan rumah.

Alih-alih cetak gol penyama kedudukan, gawang Semen Padang kembali kecolongan di menit ke-34. Gol kedua Persik Kediri kali ini dicetak oleh Ezra Walian.

Unggul dua gol membuat skuad Macan Putih semakin percaya diri menggempur pertahanan lawanan. Namun sampai wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Persik Kediri unggul sementara dengan skor 2-0.

Usai turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan tempo permainannya. Kabau Sirah -julukan Semen Padang- terlihat bermain lebih agresif guna mengejar ketertinggalannya.