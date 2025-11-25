Advertisement
LIGA INDONESIA

Jan Olde Riekerink Mulai Frustrasi Dewa United Terjerembab di Papan Bawah Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |03:42 WIB
Jan Olde Riekerink Mulai Frustrasi Dewa United Terjerembab di Papan Bawah Super League 2025-2026
Jan Olde Riekerink mulai frustasi melihat timnya ada di papan bawah klasemen Super League 2025-2026 (Foto: I League)
A
A
A

PELATIH Dewa United, Jan Olde Riekerink, mulai frustasi melihat timnya ada di papan bawah klasemen Super League 2025-2026. Mereka bahkan selalu kalah dalam lima laga terakhir!

Terbaru, Dewa United tumbang 0-1 dari Persib Bandung. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis 20 November 2025 malam WIB.

1. Tertahan

Persib Bandung vs Dewa United. (Foto: Instagram/persib)

Kekalahan itu membuat Dewa United tertahan di peringkat ke-14 klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan raihan 10 poin dari 12 pertandingan. Mereka hanya tiga kali menang, sekali imbang, dan delapan kalah.

Riekerink mengatakan tidak ingin menyalahkan para pemain yang sudah bekerja keras di atas lapangan dengan kondisi saat ini. Hasil itu diakui memang tidak sesuai harapannya.

"Kami sedang berada dalam periode yang kurang baik. Setelah pertandingan, saya tidak bisa begitu saja menyalahkan tim," ujar Riekerink dilansir dari laman I.League, Selasa (25/11/2025).

"Kami sudah menyusun rencana melawan Persib Bandung, karena dari pengalaman sebelumnya, ketika kami memberi mereka masalah secara taktis, mereka biasanya tidak punya solusi," tambah pria asal Belanda itu.

 

