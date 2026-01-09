Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026

BANDUNG – Duel paling dinantikan dalam kancah sepak bola Tanah Air, El Clasico Indonesia, akan segera tersaji pada pekan ke-17 Super League 2025-2026. Persib Bandung dijadwalkan menjamu rival abadi mereka, Persija Jakarta, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Minggu, 11 Januari 2026, pukul 15.30 WIB.

Laga ini bukan sekadar pertaruhan harga diri, melainkan duel krusial untuk memperebutkan posisi puncak klasemen. Saat ini, kedua tim sama-sama mengoleksi 35 poin.

Persija menduduki peringkat kedua karena unggul selisih gol, sementara Persib membayangi di posisi ketiga. Kemenangan di laga ini akan membuka peluang bagi salah satu tim untuk menutup putaran pertama sebagai pemuncak klasemen, menggeser Borneo FC.

1. Persib Siap Tampil Agresif

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan kondisi mental anak asuhnya sedang berada di level tertinggi. Menurut juru taktik asal Kroasia tersebut, atmosfer latihan tim sangat positif karena para pemain menunjukkan agresivitas dan keinginan kuat untuk tampil di laga besar ini.

Kabar baik bagi Bobotoh, sejumlah pilar yang sebelumnya dibekap cedera kini telah pulih. Itu berarti Persib siap tampil maksimal saat menjamu Persija nanti.

Thom Haye di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/thomhaye)

"Beckham ada di sini, dia baik-baik saja, 100 persen. Bahkan Federico Barba, saya percaya dia bisa mulai berlatih besok," ujar Hodak jelang laga, dikutip Jumat (9/1/2026).

Meskipun Andrew Jung dipastikan absen, kembalinya Beckham Putra, Federico Barba, serta kesiapan Eliano Reijnders membuat Skuad Maung Bandung optimistis mampu mengamankan poin penuh di kandang sendiri. Hodak pun mengaku tidak perlu lagi memberikan motivasi tambahan karena kesadaran pemain akan pentingnya laga ini sudah sangat besar.