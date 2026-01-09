Persija Jakarta Pamer Persiapan Jelang Lawan Persib Bandung, The Jakmania Kirim Dukungan!

JAKARTA – Persija Jakarta tengah berada dalam mode fokus tinggi guna mematangkan strategi menjelang bentrokan akbar melawan rival bebuyutannya, Persib Bandung. Memasuki H-2 pertandingan pekan ke-17 Super League 2025-2026 tersebut, skuad Macan Kemayoran menggenjot intensitas latihan demi mengamankan posisi mereka di persaingan papan atas klasemen.

Skuad Macan Kemayoran –julukan Persija– menunjukkan keseriusan untuk laga tersebut dengan mengunggah tahapan latihan di media sosial (medsos). Unggahan itu pun langsung menarik perhatian hingga disukai oleh 54 ribu pengguna Instagram.

"Rasakan energi, rasajan semangat," tulis Persija, dikutip Jumat (9/1/2026).

1. Antusiasme dan Harapan Besar Jakmania

Pendukung Persija pun memberikan beragam reaksi di kolom komentar unggahan itu. Tentunya mereka berharap tim asuhan Mauricio Souza dapat meraih hasil maksimal pada laga tandang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

"Tolong Persija menang Vs Persib," tulis akun @skycoofficial.

"Wajib menang pokoknya " tulis akun @mhmmad4pip.

"Bismillah 3 poin," tulis akun @jktnsfbll.1928.