Hasil Persita Tangerang vs Borneo FC di Super League 2025-2026: Pesut Etam Kalah 0-2, Rivalitas Persib-Persija Kian Membara

TANGERANG – Persita Tangerang sukses memetik kemenangan krusial saat menjamu sang pemuncak klasemen, Borneo FC, pada pekan ke-17 Super League 2025-2026. Dalam laga yang berlangsung di Indomilk Arena, Jumat (9/1/2026) sore WIB, Pendekar Cisadane berhasil menang dengan skor meyakinkan 2-0.

Hasil ini tidak hanya mengamankan poin bagi tuan rumah, tetapi juga memanaskan persaingan gelar juara karena kegagalan Borneo FC memperlebar jarak poin. Saat ini, Borneo sejatinya masih di puncak klasemen dengan 37 poin, namun karena hanya unggul 2 angka dari Persib Bandung dan Persija Jakarta, maka posisi Pesut Etam tidak aman.

Pasalnya Persib dan Persija akan saling berduel pada Minggu 11 Januari 2026 mendatang. Pemenang dari laga tersebut dipastikan akan menggeser Borneo FC dari puncak klasemen.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persita Tangerang yang bermain sebagai tuan rumah langsung menekan pertahanan Borneo FC. Hasilnya manis, Javlon Guseynov (3') berhasil mencuri keunggulan untuk Persita di menit awal.

Tendangannya tidak mampu ditepis oleh Nadeo Argawinata, Persita Tangerang unggul 1-0. Setelah gol itu, Borneo FC mencoba membalas dengan melancarkan serangan masif.

Tetapi, upaya itu sia-sia hingga memasuki pertengahan laga. Sementara, Pendekar Cisadane —julukan Persita Tangerang— masih nyaman dengan pola permainan terbaiknya.

Persita Tangerang vs Borneo FC. (Foto: Instagram/persita.official)

Hingga penghujung laga babak pertama, tidak ada gol tambahan tercipta. Persita Tangerang unggul atas Borneo FC dengan skor tipis 1-0.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Pesut Etam —julukan Borneo FC— langsung bermain agresif. Namun, pertahanan Persita Tangerang yang dipimpin Tamirlan Kozubaev mampu meredamnya.