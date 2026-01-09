Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung PSM Makassar vs Bali United di Super League 2025-2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |14:01 WIB
Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung PSM Makassar vs Bali United di Super League 2025-2026
Bali United siap curi poin di markas PSM Makassar. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

PAREPARE – Jadwal siaran langsung PSM Makassar vs Bali United di laga lanjutan Super League 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut tepatnya akan berlangsung pada Jumat (9/1/2026) pukul 19.00 WIB dan akan menjadi momen Bali United untuk mencuri poin penting dari PSM.

Untuk mewujudkan tekad mencuri poin di markas PSM itu, Juru taktik Bali United, Johnny Jansen, membeberkan kesiapan timnya. Meski menyadari keunggulan fisik lawan, Jansen menegaskan Serdadu Tridatu tidak menyiapkan strategi khusus, melainkan lebih memilih fokus pada kekuatan internal tim untuk mencuri poin penuh di kandang lawan.

Bali United akan berhadapan dengan PSM Makassar di pekan ke-17 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan digelar di Stadion B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan.

PSM Makassar dikenal kuat ketika bermain di kandang serta memiliki pemain dengan postur yang tinggi. Namun, Jansen mengatakan tidak ada taktik khusus untuk mengantisipasi hal itu.

1. Mengandalkan Tren Positif Tanpa Kebobolan

"Tidak ada taktikal spesial menghadapi lawan dengan postur tinggi badan mereka. Yang pasti pemain akan siap melawan mereka agar bisa mencetak gol dan meraih kemenangan," tutur Jansen dikutip dari laman resmi Bali United, Jumat (9/1/2026).

Bali United vs Arema FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
Bali United vs Arema FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Jansen menyadari Juku Eja -julukan PSM Makassar- adalah tim yang kuat. Akan tetapi, dia menegaskan Bali United juga sedang dalam tren positif di lima laga terakhir.

"Pertandingan berat melawan PSM Makassar sebagai salah satu tim yang bagus. Tapi kami juga dalam kondisi yang baik setelah lima laga terakhir tidak kebobolan. Semoga kami bisa meraih tiga poin besok di sini (Parepare)," kata Jansen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
