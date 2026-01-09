10 Pemain yang Pernah Membela Persib Bandung dan Persija Jakarta, Nomor 1 Juara di Kedua Klub!

RIVALITAS antara Persib Bandung dan Persija Jakarta sering kali disebut sebagai titik didih sepak bola Indonesia. Duel bertajuk El Clasico Indonesia ini selalu melibatkan tensi tinggi. Meski demikian, sejarah mencatat banyak pemain bintang yang cukup berani untuk menanggalkan seragam biru demi seragam oranye, atau sebaliknya.

Menjelang pertemuan kedua tim di pekan ke-17 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu 11 Januari 2026, mari kita bahas siapa saja pemain tersebut. Secara total kurang lebih ada 18 pemain yang tercatat pernah bermain untuk Persija dan Persib, namun kali ini mari kita bahas 10 nama terlebih dahulu.

Berikut 10 Pemain yang Pernah Membela Persib Bandung dan Persija Jakarta

1. Rezaldi Hehanusa

Rezaldi Hehanusa, Persib Bandung vs PSM Makassar

Rezali adalah pemain yang paling fenomenal dalam daftar ini. Pemain yang akrab disapa Bule ini adalah simbol Persija Jakarta saat menjuarai Liga 1 2018. Secara mengejutkan, ia pindah ke Persib pada Januari 2023 mengikuti mentornya, Luis Milla.

Hasilnya luar biasa, Rezaldi sukses membawa Persib juara Liga 1 2023-2024, menjadikannya pemain yang berhasil meraih trofi kasta tertinggi bersama kedua klub rival tersebut.

2. Marc Klok

Marc Klok mengenakan jersey hitam spesial (Foto: Persib Bandung)

Kepindahan Marc Klok dari Persija ke Persib pada 2021 menjadi salah satu saga transfer paling panas. Setelah membawa Persija juara Piala Menpora 2021, pemain naturalisasi ini menyeberang ke Bandung.

Kini, Klok tidak hanya menjadi andalan di lini tengah, tetapi juga dipercaya menjabat sebagai kapten tim Maung Bandung.

3. Atep Rizal

Memulai karier junior di Persib, Atep justru bersinar lebih dulu bersama Persija (2004-2008). Namun, ia memutuskan "pulang" ke Bandung dan mengabdi selama 11 musim. Atep akhirnya menjadi legenda hidup Persib setelah mengapteni tim saat juara ISL 2014.