HOME BOLA LIGA INDONESIA

Cerita Thom Haye soal Solidnya Skuad Persib Bandung saat Kalahkan Dewa United 1-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |02:05 WIB
Cerita Thom Haye soal Solidnya Skuad Persib Bandung saat Kalahkan Dewa United 1-0
Thom Haye kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BINTANG Persib Bandung, Thom Haye, bercerita soal kesolidan timnya saat kalahkan Dewa United 1-0. Meski dihadapkan dengan duel sengit, mereka tetap berjuang bersama-sama demi meraih kemenangan.

Ya, Maung Bandung- julukan Persib baru sama menang 1-0 atas Dewa United pada pertandingan pekan ke-13 Super League 2025-2026. Laga itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat, 21 November 2025.

Thom Haye dan Eliano Reijnders gabung latihan Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)

1. Tak Memandang Remeh Lawan

Thom Haye mengatakan bahwa Persib memang tidak memandang remeh Skuad Banten Warriors -julukan Dewa United. Alhasil, timnya dapat meraih hasil maksimal dalam laga itu meskipun tidak mudah.

"Hormat kepada Dewa United yang punya banyak pemain berkualitas. Jadi, kami bicara satu sama lain dan berusaha untuk selalu bersama. Kami berjuang sebagai satu tim," kata Haye, dilansir dari laman Persib, Senin (24/11/2025).

 

Halaman:
1 2
      
