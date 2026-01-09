Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Beckham Putra: Kami Wajib Menang!

WINGER Persib Bandung, Beckham Putra, mengaku menikmati tekanan menjelang pertandingan melawan Persija Jakarta. Beckham Putra mengatakan, tekanan ini sangat wajar dan tidak hanya terjadi menjelang laga besar seperti melawan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Persib Bandung akan berhadapan dengan Persija Jakarta di pekan ke-17 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Laga Krusial Persib Bandung vs Persija Jakarta

Persib Bandung siap bangkit melawan Persija Jakarta. (Foto: Persib Bandung)

Laga ini krusial mengingat kedua tim menghuni papan atas klasemen sementara Super League 2025-2026. Persija Jakarta berada di peringkat kedua dengan koleksi 35 poin, sementara Persib di urutan ketiga dengan poin yang sama.

Kedua tim itu hanya tertinggal dua angka dari sang pemuncak klasemen Borneo FC. Beckham Putra menuturkan, motivasinya sangat tinggi menjelang pertandingan kontra Persija Jakarta.

"Ya, antusiasmenya hampir sama saja seperti pertandingan sebelumnya. Yang terpenting kita bisa memenangkan pertandingan di momen ini," kata Beckham Putra, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (9/1/2026).

2. Beckham Putra Terima Tekanan

Beckham Putra merasakan tekanan menjelang laga krusial tersebut. Walau demikian, pemain asli Gedebage itu mengatakan, tekanan ini wajar dan harus bisa dinikmati sebagai hal yang positif oleh semua pemain.