HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung dan Persija Jakarta Berebut Radja Nainggolan Jelang El Clasico?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |13:32 WIB
Persib Bandung dan Persija Jakarta Berebut Radja Nainggolan Jelang El Clasico?
Radja Nainggolan (kanan) berpotensi gabung klub Liga Indonesia pada Januari 2026. (Foto: Instagram/@radja_nainggolan_l4)
A
A
A

PERSIJA Jakarta dan Persib Bandung yang akan bertemu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Minggu, 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB dalam lanjutan pekan ke-17 Super League 2025-2026 berebut mendatangkan Radja Nainggolan pada Januari 2026? Mengutip dari media Belgia HLN, ada klub Indonesia yang tertarik mendatangkan Radja Nainggolan pada bursa transfer musim dingin Super League 2025-2026 yang mulai dibuka pada Sabtu, 10 Januari 2026.

“Nainggolan yang diminati klub-klub dari Indonesia dan Thailand berharap bisa mewujudkan keinginannya (pindah ke salah satu klub Liga 2 Belgia),” tulis media Belgia, HLN, pada Kamis (8/1/2026).

Radja Nainggolan masuk radar klub Liga Indonesia pada Januari 2026. (Foto: HLN)
Radja Nainggolan masuk radar klub Liga Indonesia pada Januari 2026. (Foto: HLN)

1. Persija Jakarta dan Persib Bandung Punya Dana Melimpah

Jika bicara uang, ada sejumlah klub Super League 2025-2026 yang dipercaya memiliki dana untuk mendatangkan Radja Nainggolan, yakni Persija Jakarta, Persib Bandung, Bali United, Dewa United, dan Bhayangkara FC.

Namun, jika bicara kebutuhan saat ini, Persija Jakarta dan Persib Bandung membutuhkan tenaga tambahan di posisi pemain nomor 10. Persija Jakarta disebut-sebut ingin melepas sang pemain asal Brasil, Gustavo Franca.

Sementara Persib Bandung kehilangan Wiliam Marcilio dan membutuhkan pemain baru di posisi nomor 10. Jadi, siapa yang akan mendapatkan jasa pesepakbola 37 tahun tersebut?

2. Radja Nainggolan Ingin Hengkang ke Klub Liga 2 Belgia Lain

Radja Nainggolan saat ini berstatus salah satu klub Liga 2 Belgia, Lokeren-Temse. Dari 13 laga Liga 2 Belgia 2025-2026, Radja Nainggolan mengemas lima gol dan dua assist.

 

