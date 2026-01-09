Persebaya Surabaya vs Malut United: Misi Bruno Moreira Hentikan Rentetan Hasil Positif Laskar Kie Raha

WINGER Persebaya Surabaya, Bruno Moreira, dalam motivasi tinggi menjelang pertandingan kontra Malut United. Bruno Moreira ingin timnya bekerja keras menghentikan tren positif Laskar Kie Raha -julukan Malut United- di Super League 2025-2026.

Persebaya Surabaya akan bersua dengan Malut United di pekan ke-17 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu, 10 Januari 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Laga Debut Bernardo Tavares Bersama Persebaya Surabaya

Persebaya Surabaya siap menghajar Malut United besok lusa. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Laga tersebut menjadi krusial karena menjadi pertandingan debut untuk pelatih anyar Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares. Bruno Moreira mengatakan, latihan intensitas tinggi sudah dilakukan Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- menjelang bersua dengan Malut United.

“Kami menyambut pelatih baru dengan antusias. Latihannya sangat menuntut fokus dan kerja keras. Ini bagus untuk tim karena kami ingin terus berkembang,” kata Bruno Moreira, Okezone mengutip dari dari laman resmi Persebaya Surabaya, Jumat (9/1/2026).

2. Malut United Tak Terkalahkan dalam 11 Laga Super League 2025-2026

Namun, pertandingan debut Bernardo Tavares tampaknya tidak akan mudah. Sebab, Persebaya Surabaya akan bersua dengan Malut United yang sedang dalam tren positif.

Laskar Kie Raha diketahui belum terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhir dengan rincian sembilan kemenangan, dan dua kali imbang. Malut United terakhir kali kalah dari Persik Kediri (1-2) pada September 2025.