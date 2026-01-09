Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Persija Jakarta: Teja Paku Alam Serius Jelang Duel El Clasico

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |02:05 WIB
Persib Bandung vs Persija Jakarta: Teja Paku Alam Serius Jelang Duel El Clasico
Teja Paku Alam siap tempur di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PENJAGA gawang Persib Bandung, Teja Paku Alam, fokus penuh menjelang pertandingan kontra Persija Jakarta. Teja Paku Alam mengakui laga melawan Persija Jakarta akan menjadi momentum baginya untuk memperbaiki kesalahan sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen sementara Super League 2025-2026.

Persib Bandung akan berhadapan dengan Persija Jakarta di pekan ke-17 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB,

1. Persib Bandung dan Persija Jakarta Bersaing Sengit

Persib Bandung bermain 1-1 dengan Persik Kediri di Super League 2025-2026 (Foto: Persib.co.id)
Persib Bandung bermain 1-1 dengan Persik Kediri di Super League 2025-2026 (Foto: Persib.co.id)

Laga ini sangat penting mengingat kedua tim sedang berada di papan atas. Persib Bandung duduk di posisi ketiga dengan koleksi 35 poin, sedangkan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- berada di atasnya dengan poin yang sama.

Kedua tim itu hanya tertinggal dua angka dari Borneo FC yang saat ini memuncaki klasemen sementara. Namun, menjelang laga tersebut, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- sedang dihantui hasil kurang memuaskan di laga sebelumnya.

Mereka ditahan Persik Kediri 1-1 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur pada Senin 5 Januari 2026. Teja Paku Alam mengatakan, hasil minor itu tidak boleh terulang saat melawan Persija Jakarta. Kiper berusia 31 tahun itu menegaskan, Persib Bandung harus lebih fokus di laga kali ini.

“Ya, yang pasti kita harus terus belajar. Pertandingan sebelumnya kita kehilangan poin 2, kita harus memperbaiki untuk lebih fokus di pertandingan selanjutnya,” kata Teja Paku Alam, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (9/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/49/3194250/beckham_putra_siap_tempur_di_laga_persib_bandung_vs_persija_jakarta_persibcoid-oWtQ_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Beckham Putra: Kami Wajib Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/49/3194292/federico_barba-FU6O_large.jpg
Jawaban Tegas Bojan Hodak soal Rumor Bintang Persib Bandung Federico Barba Bakal Mudik ke Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/49/3194270/bojan_hodak-ZFih_large.jpg
Persib Bandung Dikaitkan dengan Joey Pelupessy dan Maarten Paes, Bojan Hodak Beri Jawaban Menohok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/49/3194144/ko_hyun_jin_akan_memimpin_laga_persib_bandung_vs_persija_jakarta_forumwasitidn-kcEw_large.jpg
Wasit Korea Selatan Ko Hyung-jin Pimpin Duel Persib Bandung vs Persija Jakarta
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/08/51/1664071/hasil-malaysia-open-2026-jonatan-christie-menang-2-wakil-indonesia-permalukan-tuan-rumah-kzl.webp
Hasil Malaysia Open 2026: Jonatan Christie Menang, 2 Wakil Indonesia Permalukan Tuan Rumah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/pelatih_liverpool_arne_slot_foto_liverpool.jpg
Liverpool Siapkan Rp1,96 Triliun untuk Rekrut Salah Satu Winger Terbaik Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement