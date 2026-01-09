Persib Bandung vs Persija Jakarta: Teja Paku Alam Serius Jelang Duel El Clasico

PENJAGA gawang Persib Bandung, Teja Paku Alam, fokus penuh menjelang pertandingan kontra Persija Jakarta. Teja Paku Alam mengakui laga melawan Persija Jakarta akan menjadi momentum baginya untuk memperbaiki kesalahan sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen sementara Super League 2025-2026.

Persib Bandung akan berhadapan dengan Persija Jakarta di pekan ke-17 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB,

1. Persib Bandung dan Persija Jakarta Bersaing Sengit

Persib Bandung bermain 1-1 dengan Persik Kediri di Super League 2025-2026 (Foto: Persib.co.id)

Laga ini sangat penting mengingat kedua tim sedang berada di papan atas. Persib Bandung duduk di posisi ketiga dengan koleksi 35 poin, sedangkan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- berada di atasnya dengan poin yang sama.

Kedua tim itu hanya tertinggal dua angka dari Borneo FC yang saat ini memuncaki klasemen sementara. Namun, menjelang laga tersebut, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- sedang dihantui hasil kurang memuaskan di laga sebelumnya.

Mereka ditahan Persik Kediri 1-1 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur pada Senin 5 Januari 2026. Teja Paku Alam mengatakan, hasil minor itu tidak boleh terulang saat melawan Persija Jakarta. Kiper berusia 31 tahun itu menegaskan, Persib Bandung harus lebih fokus di laga kali ini.

“Ya, yang pasti kita harus terus belajar. Pertandingan sebelumnya kita kehilangan poin 2, kita harus memperbaiki untuk lebih fokus di pertandingan selanjutnya,” kata Teja Paku Alam, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (9/1/2026).