HOME BOLA LIGA CHAMPION

Link Live Streaming Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 di Vision+, Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |17:24 WIB
Link live streaming Lion City Sailors vs Persib Bandung di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

LINK live streaming laga Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang digelar pada Rabu 26 November 2025 pukul 18.45 WIB itu tepatnya dapat Anda saksikan dengan cara klik di sini.

Dengan performa Persib yang terus berkembang dan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen Asia, duel melawan Lion City Sailors FC menjadi salah satu pertandingan yang tak boleh dilewatkan oleh bobotoh dan pecinta sepak bola Indonesia.

Cara Nonton Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di VISION+ Agar kamu tidak ketinggalan pertandingan penting ini, berikut langkah mudah untuk streaming di VISION+:

1. Download aplikasi VISION+ di Play Store atau App Store atau klik di sini.

2. Login ke akunmu atau buat akun baru jika belum memiliki

3. Masuk ke menu “Beli Paket” dan pilih VISION+ Premium Sports mulai dari Rp40.000,-

4. Lanjutkan pembayaran dengan metode yang kamu inginkan

Lion City Sailors vs Persib Bandung
Lion City Sailors vs Persib Bandung

5. Setelah aktif, kamu sudah bisa streaming Lion City Sailors FC vs Persib Bandung dengan kualitas terbaik di VISION+.

 

