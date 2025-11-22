Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Bijak Beckham Putra Usai Dikartu Merah di Laga Persib Bandung vs Dewa United

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |20:45 WIB
Respons Bijak Beckham Putra Usai Dikartu Merah di Laga Persib Bandung vs Dewa United
Beckham Putra mengeluarkan respons bijak terkait kartu merah yang diterimanya pada laga Persib Bandung vs Dewa United (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG Beckham Putra mengeluarkan respons bijak terkait kartu merah yang diterimanya pada laga Persib Bandung vs Dewa United di pekan ke-13 Super League 2025-2026. Ia berjanji untuk lebih baik lagi ke depannya.

Di laga itu, Beckham masuk masuk sebagai pemain pengganti di awal babak kedua untuk menggantikan Kakang Rudianto. Kartu kuning pertama didapatnya pada menit ke-79 usai melanggar Nick Kuipers.

Beckham Putra. (Foto: Instagram/beckham_put7)

Lalu pada menit ke-87, pemain yang ditempatkan sebagai playmaker ini mendapatkan kartu kuning kedua sehingga kartu merah diberikan wasit. Beckham harus lebih dulu masuk ruang ganti di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jumat 21 November 2025 malam WIB.

1. Pelajaran

Namun, Beckham bersyukur Persib mampu mempertahankan skor 1-0 yang telah ditorehkan sejak menit ke-62 melalui gol penalti Andrew Jung. Maung Bandung memastikan diri meraih kemenangan atas Dewa United.

“Alhamdulillah pertandingan ini bisa mendapatkan tiga poin. Tidak mudah juga menghadapi Dewa karena musim lalu kita tidak bisa menang melawan mereka,” ungkap Beckham, dikutip Sabtu (22/11/2025).

“Alhamdulillah bisa mendapatkan tiga poin meskipun saya mendapat kartu merah dan ini menjadi pelajaran buat saya juga,” sambung Etam -sapaan akrabnya.

Beckham merasa pelanggaran keduanya tidak seharusnya berbuah kartu. Bahkan wasit Gedion Dapaherang juga sempat menyatakan tidak masalah.

 

