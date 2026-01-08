Persib Bandung vs Persija Jakarta: Manajemen Maung Bandung Imbau The Jakmania Tak Away ke Kota Kembang

The Jakmania diminta tidak datang ke Bandung untuk saksikan laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

HEAD of Communication PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhi Pratama, mengimbau suporter Persija Jakarta, The Jakmania, agar tidak hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu, 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB. Di sana akan menyajikan laga Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- melawan Persija Jakarta dalam lanjutan pekan ke-17 Super League 2025-2026.

1. Wajib Patuhi Regulasi

The Jakmania diminta tidak away ke markas Persib Bandung. (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Sesuai regulasi, pertandingan penutup putaran pertama Super League 2025-26 ini digelar tanpa kehadiran suporter tim tamu. Ketentuan tersebut mengacu kepada Regulasi Liga 1 2025-26 Pasal 5 tentang Keamanan dan Kenyamanan Ayat 7, serta Pasal 141 Kode Disiplin PSSI Tahun 2023.

Adhi Pratama mengatakan kepatuhan terhadap aturan adalah tanggung jawab bersama. Jadi, ia meminta The Jakmania untuk menahan diri dengan tidak hadir ke Stadion GBLA.

“Kami berharap aturan ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pelanggaran akan berakhir pada sanksi tegas,” kata Adhi Pratma, Okezone mengutip dari laman Persib Bandung, Kamis (8/1/2026).

2. Hukuman Dijatuhkan jika Ada yang Melanggar

Adhi Pratama menjelaskan, Komite Disiplin PSSI saat ini aktif menindak setiap pelanggaran. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berdampak kepada individu, tetapi juga dapat merugikan klub secara keseluruhan.

"Demi kebaikan bersama, keamanan pertandingan, dan kemajuan klub kebanggaan masing-masing. Mari kita patuhi dan tegakkan aturan yang telah disepakati," ucapnya.