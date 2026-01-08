Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Persija Jakarta: Manajemen Maung Bandung Imbau The Jakmania Tak Away ke Kota Kembang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |01:05 WIB
Persib Bandung vs Persija Jakarta: Manajemen Maung Bandung Imbau The Jakmania Tak Away ke Kota Kembang
The Jakmania diminta tidak datang ke Bandung untuk saksikan laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

HEAD of Communication PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhi Pratama, mengimbau suporter Persija Jakarta, The Jakmania, agar tidak hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu, 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB. Di sana akan menyajikan laga Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- melawan Persija Jakarta dalam lanjutan pekan ke-17 Super League 2025-2026.

1. Wajib Patuhi Regulasi

The Jakmania diminta tidak away ke markas Persib Bandung. (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
The Jakmania diminta tidak away ke markas Persib Bandung. (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Sesuai regulasi, pertandingan penutup putaran pertama Super League 2025-26 ini digelar tanpa kehadiran suporter tim tamu. Ketentuan tersebut mengacu kepada Regulasi Liga 1 2025-26 Pasal 5 tentang Keamanan dan Kenyamanan Ayat 7, serta Pasal 141 Kode Disiplin PSSI Tahun 2023. 

Adhi Pratama mengatakan kepatuhan terhadap aturan adalah tanggung jawab bersama. Jadi, ia meminta The Jakmania untuk menahan diri dengan tidak hadir ke Stadion GBLA.

“Kami berharap aturan ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pelanggaran akan berakhir pada sanksi tegas,” kata Adhi Pratma, Okezone mengutip dari laman Persib Bandung, Kamis (8/1/2026).

2. Hukuman Dijatuhkan jika Ada yang Melanggar

Adhi Pratama menjelaskan, Komite Disiplin PSSI saat ini aktif menindak setiap pelanggaran. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berdampak kepada individu, tetapi juga dapat merugikan klub secara keseluruhan. 

"Demi kebaikan bersama, keamanan pertandingan, dan kemajuan klub kebanggaan masing-masing. Mari kita patuhi dan tegakkan aturan yang telah disepakati," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/49/3194138/bojan_hodak-FlTM_large.jpg
Tidak Takut, Bojan Hodak Pastikan Persib Bandung Justru Antusias Hadapi Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/49/3194061/alfriyanto_nico-IeFR_large.jpg
Jelang Lawan Persib Bandung, Persija Jakarta Resmi Lepas 3 Pemain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/49/3193975/arlyansyah_abdulmanan_siap_tempur_jika_dipercaya_turun_di_laga_persib_bandung_vs_persija_jakarta-zqJd_large.jpg
Persib Bandung vs Persija Jakarta: 2 Pemain Muda Macan Kemayoran Siap Terkam Maung Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/49/3193886/tiket_laga_persib_bandung_vs_persija_jakarta_ludes_terjual_persibcoid-ugeT_large.jpg
Respons Bojan Hodak saat Ditanya Jelang Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/07/51/1663589/pbsi-hapus-sistem-pulangpanggil-atlet-pelatnas-di-akhir-tahun-qjs.webp
PBSI Hapus Sistem Pulang-Panggil Atlet Pelatnas di Akhir Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/07/khabib_nurmagomedov.jpg
Khabib Ungkap Momen Tak Terduga dengan Khusanov di Man City: Diam Sejam, Tapi Penuh Arti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement