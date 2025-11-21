Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Dewa United: Sama Kuat, Skor Masih 0-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |19:58 WIB
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Dewa United: Sama Kuat, Skor Masih 0-0
Suasana laga Persib Bandung vs Dewa United. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG - Persib Bandung terpaksa menutup babak pertama kontra Dewa United dengan skor 0-0 di pekan ke-13 Super League 2025-2026, pada Jumat (21/11/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Persib tampak kesulitan menjebol gawang tim tamu.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal. Kendati begitu, serangan yang dilancarkan Persib Bandung dan Dewa United belum ada yang mengancam. Serangan mereka acap kali patah di sepertiga akhir lapangan.

Persib Bandung nyaris membuka keran golnya di menit ke-21, namun sontekan Julio Cesar masih bisa dimentahkan oleh kiper Dewa United, Sonny Stevens. Kemudian di menit ke-29, tim berjulukkan Maung Bandung itu kembali menciptakan peluang lewat tendangan bebas Saddil Ramdani.

Dewa United mencoba untuk keluar dari tekanan tuan rumah. Namun, tim polesan Jan Olde Riekerink itu masih cukup kesulitan untuk menembus solidnya pertahanan Maung Bandung.

Persib Bandung vs Dewa United. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs Dewa United. (Foto: Instagram/persib)

Memasuki lima menit akhir babak pertama, Persib Bandung masih memegang kendali. Namun hingga peluit panjang tanda berakhirnya laga babak pertama ditiup, tidak ada gol yang tercipta. Kedua kesebelasan bermain imbang dengan skor kacamata.

 

Halaman:
1 2
      
