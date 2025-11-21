Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSM Makassar vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Alex Tanque Menggila, Juku Eja Menang 5-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |17:41 WIB
Hasil PSM Makassar vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Alex Tanque Menggila, Juku Eja Menang 5-0
Suasana laga PSM Makassar vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/psm_makassar)
PAREPARE - PSM Makassar menang telak atas tim tamu, PSBS Biak di pekan ke-13 Super League 2025-2026 pada Jumat (21/11/2025) sore WIB. Bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, tim berjuluk Juku Eja itu tepatnya menang dengan skor 5-0.

Tiga gol dicetak oleh Alex Tanque (14’, 63’, 72’) yang tampil menggila di markas PSM tersebut. Dua gol sisanya disumbangkan oleh Mufli Hidayat (45+1’) dan Victor Dethan (84’).

Dengan kemenangan itu, PSM kini berada di peringkat ke-10 pada klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 15 poin. Sementara PSBS di urutan ke-15 dengan 9 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di hadapan publiknya sendiri, PSM Makassar tampil menyengat sejak awal. Gelombang serangan terus dilancarkan pasukan Tomas Trucha ke pertahanan PSBS Biak.

Sampai akhirnya, Juku Eja -julukan PSM Makassar- mencetak gol keunggulannya di menit ke-14 lewat gol Alex Tanque. PSBS Biak mencoba untuk merespons gol tersebut.

PSM Makassar vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/psm_makassar)
PSM Makassar vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/psm_makassar)

Skuad berjuluk Badai Pasifik itu menciptakan peluang di menit ke-30 lewat tendangan Eduardo Barbosa yang masih bisa diamankan Hilman Syah. Pada menit ke-36, PSM Makassar nyaris menggandakan keunggulan setelah tendangan Jacques Medina membentur tiang gawang.

PSM Makassar berhasil menambah pundi-pundi golnya lewat tendangan Mufli Hidayat pada menit 45+3. Pada akhirnya, mereka unggul sementara atas PSBS Biak dengan skor 2-0.

 

