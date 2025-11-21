Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Super League yang Diprediksi Tampil di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Bintang Persib Bandung

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |15:35 WIB
3 Pemain Super League yang Diprediksi Tampil di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Bintang Persib Bandung
3 Pemain Super League yang Diprediksi Tampil di Piala Dunia 2026. (Foto: AFC)
A
A
A

ADA 3 pemain Super League yang diprediksi tampil di Piala Dunia 2026. Salah satunya bahkan merupakan bintang Persib Bandung!

Ya, kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Super League, berpeluang besar mengirimkan wakilnya ke pesta sepakbola terbesar di dunia. Setidaknya ada tiga pemain asing yang memperkuat klub-klub Indonesia yang negaranya berhasil melaju atau berpotensi lolos ke Piala Dunia 2026.

Ketiga pemain ini memiliki situasi dan peran yang berbeda, mulai dari pilar utama klub hingga pemain yang lebih bersinar di level tim nasional. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Pemain Super League yang Diprediksi Tampil di Piala Dunia 2026:

1. Frans Putros (Persib Bandung)

Frans Putros (Foto: Instagram/@fransputros)
Frans Putros (Foto: Instagram/@fransputros)

Frans Putros memiliki kans tampil di Piala Dunia 2026, namun nasibnya masih bergantung pada perjuangan tim nasionalnya di babak playoff antarkonfederasi. Sebagai bek sayap Persib Bandung, Putros dikenal memiliki kualitas defensif yang solid serta kemampuan untuk menyuplai bola ke depan.

Hanya saja, Timnas Irak belum sepenuhnya mengamankan tiket dan masih harus melanjutkan perjuangan melalui playoff antarkonfederasi. Jika Irak lolos, peluang Putros terbuka karena ia kerap mendapat panggilan dalam agenda internasional.

Hanya saja, akhir-akhir ini peran Putros di Timnas Irak tidak terlalu signifikan. Ia perlu bekerja lebih keras, mendapatkan menit bermain yang konsisten, dan tampil impresif di level klub dan internasional untuk memastikan satu tempat di skuad Piala Dunia.

2. Yuran Fernandes (PSM Makassar)

Yuran Fernandes (Foto: Instagram/@yur4nfernandes)
Yuran Fernandes (Foto: Instagram/@yur4nfernandes)

Pemain yang satu ini tidak hanya berstatus kapten di klubnya, PSM Makassar, tetapi juga menjadi harapan baru bagi negaranya. Yuran Fernandes dikenal sebagai bek tengah yang tangguh dan pilar utama di lini belakang PSM Makassar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/49/3184049/persib_bandung_raih_banyak_keuntungan_jika_gabung_cfg_persibcoid-Ib4D_large.jpg
5 Keuntungan Persib Bandung jika Gabung City Football Group, Nomor 1 Eliano Reijnders Bisa Main di Manchester City!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183047/timnas_jepang_u_17_siap_tempur_di_32_besar_piala_dunia_u_17_2025_fifa-ieYJ_large.jpg
4 Negara Asia yang Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Dihajar Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182908/paul_pogba-qPhY_large.jpg
5 Pesepakbola Top Dunia yang Mualaf, Nomor 1 Bangun Masjid dan Ganti Nama Jadi Mustafa Habibi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182862/lionel_messi-4ar9_large.jpg
5 Pesepakbola Dunia dengan Assist Terbanyak Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Berpotensi Disalip Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646509/6-pemain-abroad-perkuat-timnas-indonesia-di-sea-games-2025-qld.webp
6 Pemain Abroad Perkuat Timnas Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan_foto_pbsi.jpg
Drama 3 Gim! Alwi Farhan Disingkirkan Chou Tien Chen di Perempat Final Australian Open 2025 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement