3 Pemain Super League yang Diprediksi Tampil di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Bintang Persib Bandung

ADA 3 pemain Super League yang diprediksi tampil di Piala Dunia 2026. Salah satunya bahkan merupakan bintang Persib Bandung!

Ya, kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Super League, berpeluang besar mengirimkan wakilnya ke pesta sepakbola terbesar di dunia. Setidaknya ada tiga pemain asing yang memperkuat klub-klub Indonesia yang negaranya berhasil melaju atau berpotensi lolos ke Piala Dunia 2026.

Ketiga pemain ini memiliki situasi dan peran yang berbeda, mulai dari pilar utama klub hingga pemain yang lebih bersinar di level tim nasional. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Pemain Super League yang Diprediksi Tampil di Piala Dunia 2026:

1. Frans Putros (Persib Bandung)

Frans Putros (Foto: Instagram/@fransputros)

Frans Putros memiliki kans tampil di Piala Dunia 2026, namun nasibnya masih bergantung pada perjuangan tim nasionalnya di babak playoff antarkonfederasi. Sebagai bek sayap Persib Bandung, Putros dikenal memiliki kualitas defensif yang solid serta kemampuan untuk menyuplai bola ke depan.

Hanya saja, Timnas Irak belum sepenuhnya mengamankan tiket dan masih harus melanjutkan perjuangan melalui playoff antarkonfederasi. Jika Irak lolos, peluang Putros terbuka karena ia kerap mendapat panggilan dalam agenda internasional.

Hanya saja, akhir-akhir ini peran Putros di Timnas Irak tidak terlalu signifikan. Ia perlu bekerja lebih keras, mendapatkan menit bermain yang konsisten, dan tampil impresif di level klub dan internasional untuk memastikan satu tempat di skuad Piala Dunia.

2. Yuran Fernandes (PSM Makassar)

Yuran Fernandes (Foto: Instagram/@yur4nfernandes)

Pemain yang satu ini tidak hanya berstatus kapten di klubnya, PSM Makassar, tetapi juga menjadi harapan baru bagi negaranya. Yuran Fernandes dikenal sebagai bek tengah yang tangguh dan pilar utama di lini belakang PSM Makassar.