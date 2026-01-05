5 Calon Pelatih Pengganti Ruben Amorim yang Dipecat Manchester United, Nomor 1 Enzo Maresca

SEBANYAK 5 calon pelatih pengganti Ruben Amorim yang dipecat Manchester United akan diulas Okezone. Manajemen Manchester United memutuskan memecat Ruben Amorim setelah Setan Merah bermain 1-1 dengan Leeds United di pekan ke-20 Liga Inggris 2025-2026, Minggu 4 Januari 2026 malam WIB.

“Manchester United memecat Ruben Amorim sebagai pelatih kepala. Pria berusia 40 tahun itu sudah diberi tahu soal keputusan ini dan langsung pergi meninggalkan klub setelah 14 bulan (menangani klub) yang diikuti dengan buruknya relasi (di internal),” tulis jurnalis Inggris David Ornstein di akun X-nya.

Untuk sementara, Darren Fletcher akan menjabat sebagai pelatih interim. Namun, pria asal Skotlandia ini akan menjabat sebagai pelatih pelatih sementara. Manajemen Manchester United akan bergerak mencari pelatih permanen untuk Matheus Cunha dan kawan-kawan.

Berikut 5 calon pelatih pengganti Ruben Amorim yang dipecat Manchester United, Okezone mengutip dari Daily Express:

1. Enzo Maresca

Enzo Maresca baru saja dipecat manajemen Chelsea tengah pekan lalu. Pelatih asal Italia ini pun tak perlu lama-lama menganggur karena berpotensi langsung gabung Manchester United.

Eks pelatih Leicester City dikenal sebagai juru taktik jempolan. Selama 1,5 tahun melatih Chelsea, Enzo Maresca membawa The Blues juara Liga Konferensi Eropa 2024-2025 dan Piala Dunia Klub 2025. Enzo Maresca merupakan kandidat paling pas untuk membesut Manchester United.

2. Oliver Glasner

Keberhasilan membawa Crystal Palace juara Piala FA 2024-2025, meningkatkan daya tawar Oliver Glasner. Kontrak pelatih asal Austria bersama Crystal Palace juga akan berakhir pada 30 Juni 2026 atau tersisa enam bulan lagi.

Segera berakhirnya kontrak Oliver Glasner bersama Crystal Palace membuat manajemen Manchester United hanya perlu menyiapkan sedikit uang untuk membayar kompensasi pelatih 51 tahun tersebut. Satu lagi, Oliver Glasner juga berpengalaman di kompetisi antarklub Eropa, yang mana pernah membawa Eintracht Frankfurt kampiun Liga Eropa 2021-2022.