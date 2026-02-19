Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Super League yang Berpotensi Debut di Timnas Indonesia Asuhan John Herdman, Nomor 1 Tembok Kuat Persib Bandung

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |21:03 WIB
3 Pemain Super League yang Berpotensi Debut di Timnas Indonesia Asuhan John Herdman, Nomor 1 Tembok Kuat Persib Bandung
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. (Foto: PSSI)
A
A
A

GAYA permainan John Herdman yang mengandalkan intensitas tinggi dan kedisiplinan taktik mulai mencari kepingan-kepingan baru dari kompetisi Super League 2025-2026. Memasuki putaran kedua, beberapa pemain lokal menunjukkan performa yang sulit diabaikan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Penampilan konsisten para pemain lokal tersebut di liga dianggap mampu memberikan dimensi segar bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi agenda internasional mendatang. Karena itulah, banyak yang percaya Herdman berpotensi memanggil sejumlah pemain baru, khususnya untuk turnamen FIFA Series 2026 yang berlangsung pada Maret 2026 mendatang.

Berikut 3 Pemain Super League yang Berpotensi Debut di Timnas Indonesia Asuhan John Herdman:

1. Teja Paku Alam (Persib Bandung)

Teja Paku Alam
Teja Paku Alam

Penjaga gawang utama Persib Bandung ini menjadi kandidat terkuat untuk mengisi slot kiper Timnas Indonesia. Hingga putaran kedua, Teja tampil sangat fenomenal dengan mencatatkan 18 pertandingan sebagai pilihan utama.

Ketenangannya di bawah mistar menjadi kunci mengapa lini belakang Maung Bandung menjadi salah satu yang terbaik di liga. Catatan statistiknya pun cukup mencengangkan, Teja sejauh ini baru kebobolan 8 gol di sepanjang musim Super League 2025-2026.

Refleks yang tajam serta kemampuan membaca arah bola yang baik menjadikan Teja sebagai "tembok kukuh" yang sangat menjanjikan untuk memperkuat sektor pertahanan Skuad Garuda. Hanya saja, persaingan di posisi kiper tidaklah mudah karena Garuda sudah punya Maarten Paes dan Emil Audero.

2. Eksel Runtukahu (Persija Jakarta)

Eksel Runtukahu bintang kemenangan 2-1 Persija Jakarta atas Arema FC Media Persija
Eksel Runtukahu bintang kemenangan 2-1 Persija Jakarta atas Arema FC Media Persija

Ketajaman lini depan Timnas Indonesia mungkin akan menemukan solusinya pada sosok Eksel Runtukahu. Penyerang Persija Jakarta ini tampil tajam dengan koleksi 4 gol dan 2 assist dari 15 penampilan di musim ini.

 

