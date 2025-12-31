Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Calon Pengganti Federico Barba di Persib Bandung, Nomor 1 Bek Ajax Amsterdam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |23:03 WIB
3 Calon Pengganti Federico Barba di Persib Bandung, Nomor 1 Bek Ajax Amsterdam!
Federico Barba selangkah lagi tinggalkan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@fedebarba19)
A
A
A

SEBANYAK 3 calon pengganti Federico Barba di Persib Bandung akan diulas Okezone. Pakar transfer Italia, Nicolo Schira, mengatakan klub Serie B, Pescara, selangkah lagi mendapatkan jasa bek 32 tahun tersebut.

“Federico Barba selangkah lagi kembali ke Italia. Negosiasi dengan Pescara sudah memasuki tahap lanjutan dan Pescara ingin merekrutnya dari Persib,” tulis Nicolo Schira di akun X-nya, @nicoschira.

Rindu keluarga di Italia disinyalir menjadi alasan Federico Barba meninggalkan Persib Bandung. Jika Federico Barba pergi, siapa yang akan menggantikan posisinya di lini pertahanan Maung Bandung?

Berikut 3 calon pengganti Federico Barba di Persib Bandung:

1. Gaston Avila (Ajax Amsterdam)

Gaston Avila bisa gabung Persib Bandung gastonavila14

Ramai di media sosial menyebutkan Gaston Avila akan mendarat di Bandung dalam waktu dekat. Bek 24 tahun ini berstatus personel Ajax Amsterdam yang dipinjamkan ke klub Serie A Brasil, Fortaleza, dari Januari hingga Desember 2025.

Mantan bek Timnas Argentina U-23 ini diyakini memberikan tambahan luar biasa bagi Persib Bandung yang ingin melaju jauh di AFC Champions League 2 2025-2026. Namun, kabar lain menyebut, bek yang 34 kali membela Fortaleza pada 2025 ini merapat ke klub raksasa Brasil, Sao Paulo FC.

2. Alberto Rodriguez

Alberto Rodriguez. ig/persib

Bek Mohun Bagan FC, Alberto Rodriguez, berpotensi comeback ke Persib Bandung. Ia bisa hengkang karena Liga India dalam kondisi tidak menentu, yang mana belum tahu kapan akan menggelar kompetisi.

 

Halaman:
1 2
      
