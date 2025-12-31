Jelang Persib Bandung vs Ratchaburi FC, Bojan Hodak Minta Jadwal Super League 2025-2026 Diubah

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, girang setelah timnya dipastikan bertemu Ratchaburi FC di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Bojan Hodak senang karena Ratchaburi FC pernah menjadi lawan Persib Bandung ketika di pramusim tepatnya saat menjalani training camp (TC) di Thailand.

“Kami bermain melawan Ratchaburi di pramusim, kami bermain 2-2 di sana. Ini memang laga uji coba, tapi saya lihat ini adalah tim yang bisa kami hadapi, tim yang bisa kami tantang,” kata Bojan Hodak di Lapangan Pendamping Stadion GBLA, Rabu, (31/12/2025).

1. Bojan Hodak Percaya Diri Persib Bandung Lolos Perempatfinal

Bojan Hodak senang Persib Bandung lawan Ratchaburi FC. (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

Pelatih asal Kroasia ini menunjukan rasa percaya diri Persib Bandung bisa mengatasi Ratchaburi FC. Terlebih, di babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 ini menerapkan sistem home and away.

Laga leg pertama dimainkan di Ratchaburi Stadium pada 11 Februari 2026. Sepekan kemudian, Persib Bandung yang bertindak sebagai tuan rumah.

“Apalagi nantinya laga kedua akan dimainkan di sini (Bandung) dan jika stadion penuh, saya pernah katakan bahwa itu tentunya tidak akan mudah bagi lawan,” tutur eks pelatih Timnas Malaysia U-19 ini.

2. Bojan Hodak Minta Operator Super League Ubah Jadwal Persib Bandung

Meski demikian, Bojan Hodak merasa I League selaku operator Super League perlu menjadwal ulang pertandingan Persib Bandung. Terutama saat melawan Borneo FC.

Pertandingan pekan ke-21 Super League 2025-2026 yang akan digelar di Stadion Segiri Samarinda, dijadwalkan dihelat pada 16 Februari 2026. Sementara itu, leg kedua Persib Bandung melawan Ratchaburi FC berlangsung pada 18 Februari 2026 di Bandung.