Demi Turun di Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, Eliano Reijnders Diistirahatkan Lawan Persik Kediri?

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan tanggapan mengenai situasi yang dialami sang pemain, Eliano Reijnders, jelang melawan Persik Kediri di lanjutan pekan ke-16 Super League 2025-2026 pada Senin 5 Januari 2026. Pasalnya, muncul banyak pertanyaan, apakah pelatih asal Kroasia ini akan menyimpan Eliano Reijnders agar pemain bernomor punggung 2 itu bisa tampil saat menghadapi Persija Jakarta pada Minggu 11 Januari 2026.

Spekulasi itu muncul karena Eliano Reijnders kini sudah mengoleksi tiga kartu kuning. Satu kartu kuning tambahan di laga kontra Persik Kediri membuatnya harus menjalani hukuman akumulasi dan absen pada pertandingan bergengsi melawan Persija Jakarta.

1. Eliano Reijnders Seakan Minta Kartu di Laga Persib Bandung vs PSM Makassar

Eliano Reijnders seakan minta kartu di laga Persib Bandung vs PSM Makassar. (Foto: Instagram/@eliano.r)

Sebelumnya sempat berkembang isu Eliano Reijnders sengaja ingin mendapatkan kartu kuning saat Persib Bandung menghadapi PSM Makassar. Dengan demikian, ia akan absen di laga melawan Persik Kediri demi bermain melawan Persija.

Eliano Reijnders sempat terlibat adu argumen panas dengan bek lawan, Victor Luiz. Ia juga sempat melayangkan protes keras kepada wasit Yudai Yamamoto. Namun, hingga pertandingan berakhir, tidak satu pun kartu kuning diberikan kepadanya.

Kondisi itu membuat tekanan kini bergeser ke pertandingan melawan Persik Kediri. Eliano Reijnders kembali harus bermain dengan ekstra hati-hati jika ingin bermain pada duel bergengsi melawan Persija Jakarta.

2. Persib Bandung Fokus Lawan Persik Kediri

Bojan Hodak membenarkan situasi yang tengah dihadapi pemainnya tersebut. Apalagi Eliano Reijnders selama ini selalu menjadi pilihan utama di lini pertahanan Persib Bandung. Meski demikian, pelatih berkepala plontos ini menegaskan tidak bisa meminta Eliano Reijnders untuk bermain lebih berhati-hati demi menghindari kartu kuning.