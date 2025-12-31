Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ricky Nelson Ingatkan Suporter Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung: Ini Permainan, Bukan Hidup dan Mati

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |12:20 WIB
Ricky Nelson Ingatkan Suporter Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung: Ini Permainan, Bukan Hidup dan Mati
Asisten Pelatih Persija Jakarta, Ricky Nelson, berbicara mengenai potensi laga melawan Persib Bandung (Foto: Instagram/@rickynelson80)
A
A
A

JAKARTA – Asisten Pelatih Persija Jakarta, Ricky Nelson, berbicara mengenai potensi laga melawan Persib Bandung di pekan ke-17 Super League 2025-2026. Menurutnya rivalitas kedua tim hanya selama 90 menit permainan dan bukan di luar lapangan.

Duel Persib Bandung vs Persija Jakarta itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu 11 Januari 2026. Tensi mulai memanas dua pekan menjelang laga.

1. Persiapan Sebaik Mungkin

persib bandung vs persija jakarta foto persib

Ricky mengatakan Persija tentunya akan menyiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk melawan Persib. Namun, ia tegaskan persiapan nantinya tidak ada yang spesial karena laga tersebut sama seperti pertandingan lainnya dalam kompetisi.

"Sebenarnya normal saja ya seperti yang saya bilang mau lawan Persib, mau lawan Persijap (Jepara) itu kondisinya sama,” kata Ricky usai laga kontra Bhayangkara FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dikutip Rabu (31/12/2025).

“Memang Persib adalah pesaing kami di atas dan persiapan normal juga sama, kami bersiap melawan dia juga," imbuhnya.

2. Dewasa

Ricky berharap suporter Persija dan Persib dapat dewasa sebelum dan saat kedua tim saling berhadapan. Dengan itu, sepakbola Indonesia tentu jadi lebih baik.

"Nah, harapan saya ya semuanya tetap pakai logika, bahwa ini sepakbola, ini permainan, ini bukan hidup dan mati. Jadi, tetap kita mendukung tim kita masing-masing tapi tidak juga melanggar etika-etika yang ada, regulasi-regulasi yang ada," ucap Ricky.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/49/3192754/simak_kata_direktur_persija_jakarta_mohamad_prapanca_soal_gosip_ezra_walian_dan_hugo_gomes-6QCR_large.jpg
Kata Direktur Persija Jakarta soal Gosip Ezra Walian dan Jaja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/49/3192664/persija_jakarta-a9fY_large.jpg
Persija Jakarta Tutup 2025 dengan Kemenangan, Ricky Nelson Lega Tetap Panaskan Persaingan Papan Atas Klasemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/49/3192626/eliano_reijnders_siap_main_di_posisi_mana_pun_untuk_persib_bandung_elianor-2zbZ_large.jpg
Main di Posisi Fullback hingga Gelandang Bareng Persib Bandung, Eliano Reijnders: Saya Selalu Siap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/49/3192597/persija_jakarta_berbenah_memasuki_2026_persijaid-49Ig_large.jpg
Demi Gelar Juara Super League 2025-2026, Persija Jakarta Lakukan Evaluasi Besar-besaran
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/51/1661549/rebut-emas-sea-games-2025-patricia-geraldine-bidik-asian-games-2026-znj.webp
Raih Emas Wushu SEA Games 2025, Patricia Geraldine Bidik Asian Games 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/nafian_alionzi_kiper_uganda.jpg
Drama Gila Piala Afrika 2025! Uganda Pakai 3 Kiper dalam 11 Menit dan Langsung Tersingkir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement