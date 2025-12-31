Ricky Nelson Ingatkan Suporter Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung: Ini Permainan, Bukan Hidup dan Mati

JAKARTA – Asisten Pelatih Persija Jakarta, Ricky Nelson, berbicara mengenai potensi laga melawan Persib Bandung di pekan ke-17 Super League 2025-2026. Menurutnya rivalitas kedua tim hanya selama 90 menit permainan dan bukan di luar lapangan.

Duel Persib Bandung vs Persija Jakarta itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu 11 Januari 2026. Tensi mulai memanas dua pekan menjelang laga.

1. Persiapan Sebaik Mungkin

Ricky mengatakan Persija tentunya akan menyiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk melawan Persib. Namun, ia tegaskan persiapan nantinya tidak ada yang spesial karena laga tersebut sama seperti pertandingan lainnya dalam kompetisi.

"Sebenarnya normal saja ya seperti yang saya bilang mau lawan Persib, mau lawan Persijap (Jepara) itu kondisinya sama,” kata Ricky usai laga kontra Bhayangkara FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dikutip Rabu (31/12/2025).

“Memang Persib adalah pesaing kami di atas dan persiapan normal juga sama, kami bersiap melawan dia juga," imbuhnya.

2. Dewasa

Ricky berharap suporter Persija dan Persib dapat dewasa sebelum dan saat kedua tim saling berhadapan. Dengan itu, sepakbola Indonesia tentu jadi lebih baik.

"Nah, harapan saya ya semuanya tetap pakai logika, bahwa ini sepakbola, ini permainan, ini bukan hidup dan mati. Jadi, tetap kita mendukung tim kita masing-masing tapi tidak juga melanggar etika-etika yang ada, regulasi-regulasi yang ada," ucap Ricky.