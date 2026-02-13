Federico Barba Pede Tantang Ratchaburi FC: Persib Bandung Kuat di Kandang!

Federico Barba yakin Persib Bandung bisa membalikkan keadaan di leg II (Foto: AFC/Vachira Kalong)

FEDERICO Barba tidak gentar melihat Persib Bandung ketinggalan agregat 0-3 dari Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026. Ia yakin timnya bisa membalikkan keadaan di leg II.

Pada leg pertama, Persib menelan kekalahan telak 0-3 dari Ratchaburi FC di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Thailand, Rabu 11 Februari 2026 malam WIB. Kekalahan tersebut membuat pasukan Bojan Hodak harus kerja keras untuk bisa lolos ke perempatfinal.

1. Masih Ada Kesempatan

Persib harus menang minimal 4-0 atas Ratchaburi FC di leg kedua. Di mana, pertandingan leg kedua akan dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu 18 Februari 2026 malam WIB.

Meski berat, Barba menyebut segala kemungkinan masih bisa terjadi. Eks pemain Como 1907 itu mengatakan, meraih kemenangan telak di kandang bukanlah hal yang mustahil.

“Saat kalah dengan skor 0-3, tidak banyak kata yang bisa disampaikan,” kata Barba, dikutip dari laman resmi I.League, Jumat (13/2/2026).

“Kami beruntung karena masih memiliki satu pertandingan lagi di kandang dan kami sangat kuat di sana. Sekarang kami pulang membawa mentalitas semua masih bisa terjadi,” tukas pria asal Italia itu.