HOME BOLA LIGA INDONESIA

Luciano Guaycochea Bicara Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta: Pertandingan Paling Terkenal di Indonesia!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |04:05 WIB
Luciano Guaycochea Bicara Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta: Pertandingan Paling Terkenal di Indonesia!
Luciano Guaycochea tak sabar turun di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
GELANDANG Persib Bandung, Luciano Guaycochea, mengaku sudah mengetahui atmosfer panas laga Persib Bandung kontra Persija Jakarta sebelum resmi bergabung dengan Maung Bandung pada musim panas 2025.

Menurut gelandang asal Argentina ini, duel Persib Bandung melawan Persija Jakarta ini merupakan pertandingan besar yang sangat dikenal di Indonesia. Kedua tim akan bertanding di lanjutan pekan ke-17 Super League di Stadion GBLA, Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB.

Luciano Guaycochea tak sabar turun di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@luchoguaycho)
Luciano Guaycochea tak sabar turun di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@luchoguaycho)

“Ini sangat terkenal di Indonesia dan ini big match untuk semuanya. Setiap pemain yang datang ke sini, semuanya paham soal pertandingan ini,” kata Luciano Guaycochea di lapangan pendamping Stadion GBLA.

“Jadi kami akan bermain di kandang, jadi kami harus tampil mengerahkan yang terbaik dan kami harus menang,” lanjut sepupu gelandang Liverpool Alexis Mac Allister ini.

1. Tekanan Hampiri Persib Bandung

Gelandang asal Argentina ini tak menampik tekanan menghampiri timnya di laga ini. Sebab, para Bobotoh tak ingin Persib Bandung mengalami kekalahan dari Persija Jakarta.  

“Ketika menjadi pesepakbola, Anda harus tahu bahwa tekanan itu ada. Tentu saja, karena kami merupakan klub terbesar dan setiap pertandingan harus menang,” tegas eks pemain Perak FC ini.

 

