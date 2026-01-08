Persib Bandung Dikaitkan dengan Joey Pelupessy dan Maarten Paes, Bojan Hodak Beri Jawaban Menohok

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya memecah keheningan terkait rumor panas yang menghubungkan timnya dengan dua bintang Timnas Indonesia, Joey Pelupessy dan Maarten Paes. Pelatih asal Kroasia tersebut menegaskan hingga saat ini belum ada pergerakan manajemen untuk mendaratkan pemain keturunan baru ke skuad Pangeran Biru.

Nama Joey Pelupessy dan Maarten Paes mendadak santer dikaitkan dengan Persib Bandung di jagat media sosial. Spekulasi mengenai kedatangan dua pemain jempolan tersebut menguat seiring kian dekatnya pembukaan bursa transfer paruh musim Liga 1 2025-2026 yang dijadwalkan mulai bergulir pada 10 Januari mendatang.

1. Bantahan Terkait Kedatangan Pemain Diaspora

Hodak pun tak ingin ambil pusing mengenai rumor yang berkembang liar tersebut. Ia mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya rencana transfer yang melibatkan Joey maupun Paes ke dalam komposisi timnya untuk putaran kedua nanti.

“Saya tidak tahu ada pemain diaspora yang akan datang ke sini,” kata Hodak kepada wartawan di Bandung, dikutip Kamis (8/1/2026).

Joey Pelupessy (Foto: PSSI)

2. Fokus pada Kompetisi Domestik dan Asia

Eks pelatih PSM Makassar itu bahkan berbicara blak-blakan bahwa saat ini manajemen belum menyusun rencana untuk mendatangkan amunisi tambahan. Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas spekulasi yang belakangan menyudutkan nama Joey dan Paes sebagai calon pemain baru Persib.