Kronologi Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Bikin Blunder di Laga Sassuolo vs Juventus

KAPTEN Timnas Indonesia Jay Idzes melakukan blunder saat sang klub, Sassuolo, kalah 0-3 dari Juventus di pekan ke-19 Liga Italia 2025-2026, Rabu 7 Januari 2026 dini hari WIB. Meski melakukan blunder, rating Jay Idzes di laga tersebut bukan yang terburuk.

Jay Idzes bermain 90 menit dalam laga yang didominasi Juventus. Di lini belakang ia bersanding dengan Tarik Muharemovic di posisi bek tengah, serta Josh Doig dan Sebastian Walukiewciz di sisi sayap pertahanan.

1. Jay Idzes Lakukan Kesalahan di Laga Sassuolo vs Juventus

Mantan pemain Venezia itu melakukan blunder di babak kedua karena salah melakukan operan. Alhasil, penyerang Juventus Jonathan David memanfaatkan kesalahan tersebut dan membuat Juventus unggul 3-0 atas Sassuolo.

Jay Idzes bikin blunder di laga Sassuolo vs Juventus. (Foto: Instagram/@jayidzes)

Kesalahan itu tidak membuat Jay Idzes mendapatkan rating terburuk. Berdasarkan data Aiscore, pemain 25 tahun tersebut mendapatkan rating 6,2.

Rating penilaian itu yang tertinggi dari deretan pemain bertahan Sassuolo. Tarik Muharemovic mendapatkan 5,8, Josh Doig (6,0), dan Sebastian Walukiewciz (5,7).

Jay Idzes mencatatkan tiga kali intersepsi dan empat kali clearance. Ia pun tiga kali unggul duel dengan pemain Si Nyoya Tua -julukan Juventus.

Lantas, siapa saja pencetak gol Juventus dalam laga tersebut? Gol-gol Juventus dicetak gol bunuh diri Tarik Muharemovic pada menit 16, Fabio Miretti (62’) dan Jonathan David (63’).