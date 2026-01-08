Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kronologi Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Bikin Blunder di Laga Sassuolo vs Juventus

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |04:05 WIB
Kronologi Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Bikin Blunder di Laga Sassuolo vs Juventus
Jay Idzes bikin blunder di laga Sassuolo vs Juventus. (Foto: instagram/@SassuoloUS)
A
A
A

KAPTEN Timnas Indonesia Jay Idzes melakukan blunder saat sang klub, Sassuolo, kalah 0-3 dari Juventus di pekan ke-19 Liga Italia 2025-2026, Rabu 7 Januari 2026 dini hari WIB. Meski melakukan blunder, rating Jay Idzes di laga tersebut bukan yang terburuk.

Jay Idzes bermain 90 menit dalam laga yang didominasi Juventus. Di lini belakang ia bersanding dengan Tarik Muharemovic di posisi bek tengah, serta Josh Doig dan Sebastian Walukiewciz di sisi sayap pertahanan.

1. Jay Idzes Lakukan Kesalahan di Laga Sassuolo vs Juventus

Mantan pemain Venezia itu melakukan blunder di babak kedua karena salah melakukan operan. Alhasil, penyerang Juventus Jonathan David memanfaatkan kesalahan tersebut dan membuat Juventus unggul 3-0 atas Sassuolo.

Jay Idzes bikin blunder di laga Sassuolo vs Juventus. (Foto: Instagram/@jayidzes)
Jay Idzes bikin blunder di laga Sassuolo vs Juventus. (Foto: Instagram/@jayidzes)

Kesalahan itu tidak membuat Jay Idzes mendapatkan rating terburuk. Berdasarkan data Aiscore, pemain 25 tahun tersebut mendapatkan rating 6,2.

Rating penilaian itu yang tertinggi dari deretan pemain bertahan Sassuolo. Tarik Muharemovic mendapatkan 5,8, Josh Doig (6,0), dan Sebastian Walukiewciz (5,7).

Jay Idzes mencatatkan tiga kali intersepsi dan empat kali clearance. Ia pun tiga kali unggul duel dengan pemain Si Nyoya Tua -julukan Juventus.

Lantas, siapa saja pencetak gol Juventus dalam laga tersebut? Gol-gol Juventus dicetak gol bunuh diri Tarik Muharemovic pada menit 16, Fabio Miretti (62’) dan Jonathan David (63’).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/47/3194142/sassuolo_kalah_0_3_dari_juventus_di_liga_italia_2025_2026_sassuolous-h2C7_large.jpg
Sassuolo Dibantai Juventus 3-0 di Liga Italia 2025-2026, Fabio Grosso: Kami Wajib Bangkit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/47/3194066/jay_idzes-JVFn_large.jpg
Kabar Bursa Transfer: AC Milan Gigit Jari, Sassuolo Segel Jay Idzes dari Pintu Keluar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/47/3193963/jonathan_david_cetak_gol_di_laga_juventus_vs_sassuolo_juventusfcen-LN6G_large.jpg
Minta Bermain Cerdas, Fabio Grosso Harus Rela Lihat Sassuolo Dibantai Juventus 3-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/47/3193955/juventus_menang_3_0_atas_sassuolo_di_liga_italia_2025_2026_juventusfcen-rEMb_large.jpg
Juventus Bantai Klub Jay Idzes 3-0, Luciano Spalletti: Kekuatan Kami Baru 80 Persen!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/01/07/11/1663573/kisah-masa-kecil-john-herdman-pernah-dipukuli-tumbuh-dengan-masalah-kesehatan-mental-tzl.jpg
Kisah Masa Kecil John Herdman: Pernah Dipukuli, Tumbuh dengan Masalah Kesehatan Mental
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/07/jadwal_olahraga_januari_2026_di_vision.jpg
Januari 2026 Penuh Big Match! Jadwal Lengkap Sports Dunia Tayang di VISION+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement