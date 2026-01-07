Minta Bermain Cerdas, Fabio Grosso Harus Rela Lihat Sassuolo Dibantai Juventus 3-0!

SEBELUM laga melawan Juventus dimulai, pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, mengingatkan Jay Idzes dan kawan-kawan untuk bermain cerdas. Fabio Grosso menyadari, Bianconeri -julukan Juventus- sedang kuat-kuatnya.

Tercatat sebelum melawan Sassuolo, Juventus menang empat kali dan sekali imbang dalam lima laga terkini di Liga Italia 2025-2026. Karena itu, sebelum pertandingan, Fabio Grosso mengingatkan Neroverdi -julukan Sassuolo- untuk waspada.

Fabio Grosso gagal bawa Sassuolo menang atas Juventus

"Kami mengharapkan pertandingan yang menantang melawan tim papan atas dan berkualitas tinggi. Kami jelas mengetahui semua karakteristik mereka dengan baik, tetapi tujuan utama kami adalah mencoba menampilkan yang terbaik," kata Fabio Grosso, Okezone mengutip dari Sassuolo News.

"Pertandingan-pertandingan seperti ini tentu menyimpan banyak kompleksitas, tetapi tujuan kami adalah mencoba menampilkan kualitas kami sebaik mungkin," tambahnya.

1. Wajib Kerahkan Kemampuan Terbaik

Fabio Grosso pun menginginkan Jay Idzes dan kawan-kawan bermain cerdas. Mantan pemain Timnas Italia itu mengingatkan semua pemain untuk mengerahkan kemampuan terbaiknya melawan Juventus.

"Saya pikir kita perlu bermain dengan cerdas dan matang, dengan keberanian dan kepribadian yang hebat. Semua kualitas ini perlu ditunjukkan, dan kita perlu melakukannya dengan baik untuk mencoba menyamai level tinggi yang kita hadapi," lanjut mantan bek Inter Milan ini.