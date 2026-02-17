Advertisement
BOLA LIGA ITALIA

Aksi Berkelas! Jay Idzes Kantongi 2 Striker saat Sassuolo Sikat Udinese 2-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |01:11 WIB
Aksi Berkelas! Jay Idzes Kantongi 2 Striker saat Sassuolo Sikat Udinese 2-1
Aksi berkelas ditunjukkan Jay Idzes saat laga Udinese vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026 (Foto: Sassuolo)
A
A
A

UDINE – Aksi berkelas ditunjukkan Jay Idzes saat laga Udinese vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026. Ia mampu merepotkan pergerakan dua striker lawan dalam pertandingan tersebut.

Laga Udinese vs Sassuolo itu digelar di Stadion Bluenergy, Udine, Italia, Minggu 15 Februari 2026 malam WIB. Neroverdi sempat tertinggal lewat gol Oumar Solet (10') di babak pertama. 

John Herdman mengunjungi kapten Timnas Indonesia Jay Idzes di Sassuolo

Namun pada babak kedua, tim tamu berhasil mencetak dua gol cepat. Armand Lauriente (56’) dan Andrea Pinamonti (58’) memastikan Sassuolo pulang dengan angka penuh.

1. Tak Tergantikan

Dalam pertandingan tersebut, Idzes tampil tak tergantikan. Bek Timnas Indonesia itu mencatatkan statistik cukup apik sepanjang pertandingan.

Pesepakbola berusia 25 tahun itu membukukan dua intersep, lima sapuan, dan satu kemenangan duel udara dari dua percobaan. Idzes juga mencatat 95 persen akurasi umpan (42/44).

Media Italia, Sassuolo News, memberikan nilai 6,5 untuk Jay Idzes. Ia dinilai mampu membuat dua striker Udinese, Vakoun Bayo dan Adam Buska, kerepotan.

 

