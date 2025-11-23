Federico Barba Sudah Gabung Latihan, Siap Tempur di Laga Lion City Sailors vs Persib Bandung?

KABAR baik datang dari Persib Bandung. Pemain andalannya, Federico Barba, sudah kembali berlatih.

Barba sudah ikut serta dalam latihan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 22 November 2025. Kehadiran Barba dalam pertandingan tentunya dinantikan karena bisa membuat Persib makin tangguh.

1. Ikut Latihan

Barba ikut ambil bagian dalam program latihan pemulihan bagi pemain setelah laga kontra Dewa United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Dalam laga itu, tim asuhan Bojan Hodak menang dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 21 November 2025 malam WIB.

Selanjutnya, Persib langsung mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tandang melawan Lion City Sailors. Laga itu dalam fase Grup G AFC Champions League Two 2025-2026 pada 26 November 2025.

Beberapa pemain yang sempat mengalami gangguan kesehatan sudah ikut berlatih bersama, termasuk Federico Barba dan Febri Hariyadi. Kedua pemain sudah ikut berlatih ringan di lapangan pada sesi latihan sore ini.