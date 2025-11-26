Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Laga Persebaya Surabaya vs Arema FC Pecahkan Jumlah Penonton Terbanyak Pekan 13 Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |02:19 WIB
Laga Persebaya Surabaya vs Arema FC Pecahkan Jumlah Penonton Terbanyak Pekan 13 Super League 2025-2026
Persebaya Surabaya vs Arema FC di pekan ke-13 Super League 2025-2026 memecahkan rekor jumlah penonton terbanyak (Foto: Persebaya Surabaya)
LAGA Persebaya Surabaya vs Arema FC di pekan ke-13 Super League 2025-2026 memecahkan rekor jumlah penonton terbanyak. Menurut data, 29.476 orang hadir langsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 22 November 2025 sore WIB.

Gemuruh suporter berkontribusi pada tensi tinggi dalam laga. Wasit Rio Permana Putra sampai mengeluarkan 12 kartu kuning, yakni tiga kartu untuk Persebaya dan sembilan untuk Arema FC dan satu kartu kuning kedua alias kartu merah.

Persebaya Surabaya vs Arema FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

1. Persib Bandung vs Dewa United

Jumlah penonton kedua terbanyak adalah pertandingan Persib Bandung yang menjamu Dewa United Banten FC. Sebanyak 24.745 orang menyaksikan laga yang berakhir dengan kemenangan 1-0 tim tuan rumah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Kamis 20 November 2025.

Selanjutnya, kemenangan fenomenal Borneo FC Samarinda yang kesepuluh secara beruntun, menyedot animo 8.149 penonton ke Stadion Segiri, Samarinda. Mereka pun menyaksikan kemenangan timnya atas Madura United dengan skor 1-0.

 

