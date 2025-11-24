Kehilangan sang Legenda: Persija Jakarta Berduka Atas Wafatnya Ronny Pasla

JAKARTA – Dunia sepak bola nasional berduka atas meninggalnya kiper legendaris Timnas Indonesia, Ronny Pasla, pada usia 79 tahun, pada Senin (24/11/2025) dini hari. Persija Jakarta menjadi salah satu pihak yang merasakan kehilangan mendalam, mengingat peran besar Ronny Pasla dalam mengantarkan Macan Kemayoran meraih gelar juara Perserikatan pada tahun 1975.

Ronny Pasla menghembuskan napas terakhir dengan meninggalkan seorang istri dan enam orang anak. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam karena ia dikenal sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Indonesia sepanjang sejarah olahraga.

1. Peran Sentral Ronny Pasla dalam Sejarah Persija

Tak heran jika Persija Jakarta menyampaikan duka cita yang mendalam. Ronny Pasla tercatat pernah memperkuat skuad Macan Kemayoran dalam periode 1973 hingga 1978, menjadikannya bagian integral dari sejarah klub di era tersebut.

"Keluarga besar Persija menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Ronny Pasla, legenda sepak bola Persija dan Indonesia," tulis Persija Jakarta melalui akun Instagram resminya, Senin (24/11/2025).

Ronny Pasla

Puncaknya, Ronny Pasla adalah bagian utama dari keberhasilan Persija Jakarta meraih prestasi gemilang, yaitu juara Perserikatan pada tahun 1975. Pada final tahun itu, Persija ditetapkan sebagai juara bersama dengan PSMS Medan karena pertandingan dihentikan pada menit ke-41 menyusul kericuhan antar pemain dan protes terhadap wasit.