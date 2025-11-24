Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persijap Jepara Resmi Tunjuk Danang Suryadi sebagai Pelatih Caretaker untuk Gantikan Mario Lemos

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |19:26 WIB
Persijap Jepara Resmi Tunjuk Danang Suryadi sebagai Pelatih Caretaker untuk Gantikan Mario Lemos
Danang Suryadi (kiri) resmi jadi pelatih caretaker Persijap Jepara. (Foto: Instagram/suryadidanang)
A
A
A

JEPARA – Pasca mendepak pelatih kepala Mario Lemos, Persijap Jepara bergerak cepat menunjuk Danang Suryadi sebagai pelatih sementara. Keputusan ini diambil oleh manajemen Laskar Kalinyamat –julukan Persijap Jepara– setelah rentetan hasil buruk yang membuat tim terpuruk di zona merah klasemen sementara Super League 2025-2026.

Sebelumnya, pada Jumat 21 November 2025, Persijap Jepara resmi memecat Lemos setelah tim menelan tujuh kekalahan beruntun. Kini, beban berat ada di pundak Danang Suryadi untuk memimpin tim dan segera membalikkan keadaan dalam lanjutan kompetisi musim ini.

1. Fokus Utama: Penyesuaian Strategi dan Moral Pemain

Danang Suryadi segera menyatakan bahwa fokus utamanya adalah melakukan penyesuaian strategi agar lebih sesuai dengan kondisi fisik dan mental para pemain saat ini. Ia menekankan bahwa meskipun situasi sulit, peluang untuk meraih poin tetap terbuka selama tim tidak menyerah.

“Akan ada penyesuaian strategi tim sesuai kondisi pemain saat ini. Kompetisi masih panjang dan peluang meraih poin tetap terbuka selama tim tidak menyerah,” ujar Danang dalam keterangan Persijap Jepara, Senin (24/11/2025).

Mario Lemos
Mario Lemos

Selain fokus teknis, Danang juga secara khusus meminta seluruh suporter untuk tetap memberikan dukungan penuh kepada skuad Persijap Jepara dalam situasi apa pun.

“Dukungan untuk Persijap sangat dibutuhkan dalam situasi apa pun, karena staf pelatih, pemain, dan manajemen akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk tim ini,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
