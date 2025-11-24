Pecat Eduardo Perez Usai Ditahan Arema FC, Persebaya Surabaya Sudah Dapat Penggantinya

SURABAYA – Persebaya Surabaya resmi menyudahi kerja sama dengan pelatih Eduardo Perez. Meski begitu, Persebaya mengklaim sudah mendapat penggantinya.

Pemecatan kepada Eduardo Perez dilakukan usai Persebaya ditahan Arema FC dalam lanjutan Super League 2025-2026. Bajul Ijo -julukan Persebaya- pun telah bergerak cepat setelah itu untuk cari pengganti.

1. Pecat Eduardo Perez

Persebaya Surabaya mengakhiri kontraknya bersama Eduardo Perez usai bermain imbang 1-1 kontra Arema FC di pekan ke-13 Super League 2025-2026. Hasil yang cukup disayangkan, mengingat Bajul Ijo bermain di markasnya sendiri, Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu 22 November 2025.

“Persebaya hari ini (22 November 2025) memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Coach Eduardo Perez. Terima kasih atas kerja sama selama enam bulan terakhir,” tulis Persebaya Surabaya dalam instagramnya, dikutip Senin (24/11/2025).