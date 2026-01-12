Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bikin Persija Jakarta Gigit Jari, Bintang Persib Bandung Beckham Putra Beri Jawaban Mengejutkan soal Peluang Bela Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |00:01 WIB
Bikin Persija Jakarta Gigit Jari, Bintang Persib Bandung Beckham Putra Beri Jawaban Mengejutkan soal Peluang Bela Timnas Indonesia
Selebrasi Beckham Putra usai cetak gol kemenangan di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra, enggan terdistraksi oleh spekulasi pemanggilan dirinya ke Timnas Indonesia. Pemain muda berbakat ini menegaskan prioritas utamanya saat ini adalah memberikan kontribusi maksimal bagi klub berjuluk Pangeran Biru tersebut.

Beckham menjadi pahlawan kemenangan Persib Bandung saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-17 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu 11 Januari 2026 sore WIB. Gol cepat yang ia sarangkan pada menit ke-5 memastikan kemenangan tipis 1-0 untuk tuan rumah.

1. Statistik Gemilang di Liga

Torehan tersebut menjadi gol kedua Beckham di Super League musim ini, melengkapi catatan impresifnya yang juga telah mengemas empat assist. Performa ciamiknya sepanjang musim ini bahkan sempat membuat namanya masuk dalam radar pengamatan Patrick Kluivert untuk memperkuat skuad Garuda.

Kini, di bawah kepemimpinan pelatih anyar John Herdman, peluang Beckham untuk kembali berseragam Merah Putih terbuka lebar. Herdman diyakini tengah memantau talenta-talenta potensial di kompetisi domestik guna membangun skuad yang kompetitif.

Beckham Putra membuka skor di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persib)
Beckham Putra membuka skor di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persib)

2. Prioritas Bersama Pangeran Biru

Kendati demikian, Beckham memilih untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi. Baginya, kesempatan membela Timnas Indonesia merupakan sebuah bonus dari konsistensinya di lapangan, sementara fokus utamanya tetap pada performa bersama Persib Bandung.

“Soal Timnas ya yang terpenting saya bisa di setiap pertandingan bisa memaksimalkan,” kata Beckham dalam konferensi pers usai laga, dikutip Senin (12/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/49/3194828/bojan_hodak_bicara_kemenangan_pesib_bandung_1_0_atas_persija_jakarta-tK45_large.jpg
Kata Bojan Hodak soal Kemenangan Persib Bandung 1-0 atas Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/49/3194825/mauricio_souza_kecewa_berat_dengan_kualitas_pertandingan_persib_bandung_vs_persija_jakarta-FOjv_large.jpeg
Mauricio Souza Kecewa Berat Persija Jakarta Kalah 0-1 dari Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/49/3194819/rizky_ridho_tak_mau_berkomentar_banyak_usai_kekalahan_persija_jakarta_0_1_dari_persib_bandung_di_pekan_ke_17_super_league_2025_2026-fFEu_large.jpeg
Persija Kalah 0-1 dari Persib Bandung, Rizky Ridho: Kami Tunggu di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/49/3194806/berikut_lima_fakta_kemenangan_persib_bandung_1_0_atas_persija_jakarta_di_super_league_2025_2026-gtVL_large.jpg
5 Fakta Kemenangan Persib Bandung 1-0 atas Persija Jakarta di Super League 2025-2026, Nomor 1 Pertahankan Rekor!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/11/11/1665065/besok-pssi-perkenalkan-john-herdman-sebagai-pelatih-timnas-indonesia-iyy.webp
Besok PSSI Perkenalkan John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/11/bek_fulham_calvin_bassey.jpg
Misi Peremajaan Lini Belakang, Inter Milan Incar Bek Andalan Fulham
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement