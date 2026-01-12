Bikin Persija Jakarta Gigit Jari, Bintang Persib Bandung Beckham Putra Beri Jawaban Mengejutkan soal Peluang Bela Timnas Indonesia

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra, enggan terdistraksi oleh spekulasi pemanggilan dirinya ke Timnas Indonesia. Pemain muda berbakat ini menegaskan prioritas utamanya saat ini adalah memberikan kontribusi maksimal bagi klub berjuluk Pangeran Biru tersebut.

Beckham menjadi pahlawan kemenangan Persib Bandung saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-17 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu 11 Januari 2026 sore WIB. Gol cepat yang ia sarangkan pada menit ke-5 memastikan kemenangan tipis 1-0 untuk tuan rumah.

1. Statistik Gemilang di Liga

Torehan tersebut menjadi gol kedua Beckham di Super League musim ini, melengkapi catatan impresifnya yang juga telah mengemas empat assist. Performa ciamiknya sepanjang musim ini bahkan sempat membuat namanya masuk dalam radar pengamatan Patrick Kluivert untuk memperkuat skuad Garuda.

Kini, di bawah kepemimpinan pelatih anyar John Herdman, peluang Beckham untuk kembali berseragam Merah Putih terbuka lebar. Herdman diyakini tengah memantau talenta-talenta potensial di kompetisi domestik guna membangun skuad yang kompetitif.

Beckham Putra membuka skor di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persib)

2. Prioritas Bersama Pangeran Biru

Kendati demikian, Beckham memilih untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi. Baginya, kesempatan membela Timnas Indonesia merupakan sebuah bonus dari konsistensinya di lapangan, sementara fokus utamanya tetap pada performa bersama Persib Bandung.

“Soal Timnas ya yang terpenting saya bisa di setiap pertandingan bisa memaksimalkan,” kata Beckham dalam konferensi pers usai laga, dikutip Senin (12/1/2026).