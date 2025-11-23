Hasil Persita Tangerang vs Malut United di Super League 2025-2026: Laga Berakhir Tanpa Pemenang

TANGERANG – Persita Tangerang harus puas berbagi satu poin setelah bermain imbang tanpa gol melawan Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Pertemuan yang minim peluang emas dan berakhir dengan skor 0-0 ini berlangsung di Indomilk Stadium, Tangerang, pada Minggu (23/11/2025) sore WIB.

Dengan hasil itu, Malut United berada di posisi kelima dengan 21 poin. Sedangkan Persita di urutan keenam dengan 19 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim memulai pertandingan dengan tempo yang cenderung sedang. Di awal babak pertama, baik Persita maupun Malut United tampak fokus mempelajari pola permainan dan kekuatan satu sama lain.

Peluang berarti pertama didapat oleh Persita pada menit ke-19 melalui Hokky Caraka. Sayangnya, sundulan pemain Timnas Indonesia itu di depan gawang Malut United belum menemui sasaran.

Menjelang akhir babak pertama, Malut United hampir saja mencuri keunggulan. Tepatnya pada menit ke-42, sepakan keras David da Silva masih bisa dihalau dengan sigap oleh bek Persita, Javlon Guseynov.

Persita Tangerang vs Malut United. (Foto: Instagram/persita.official)

Hingga wasit meniup peluit tanda jeda, skor kacamata 0-0 tetap bertahan. Kedua tim harus puas sementara waktu bermain dengan kedudukan imbang.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Skuad Pendekar Cisadane—julukan Persita—berusaha meningkatkan intensitas serangan dan hampir memecahkan kebuntuan pada menit ke-68. Sayangnya, gol Hokky Caraka dibatalkan karena rekan setimnya dianggap melakukan pelanggaran terlebih dahulu.