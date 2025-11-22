Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hadapi Persita Tangerang, Malut United Siap Cetak 6 Kemenangan Beruntun di Super League 2025-2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |19:31 WIB
Hadapi Persita Tangerang, Malut United Siap Cetak 6 Kemenangan Beruntun di Super League 2025-2026!
Malut United siap permalukan Persita Tangerang di lanjutan pekan ke-13 Super League 2025-2026. (Foto: Malut United)
PELATIH Malut United Hendri Susilo menegaskan skuadnya siap tempur saat dihadapkan tuan rumah Persita Tangerang dalam lanjutan pekan ke-13 Super League 2025-2026 di Indomilk Arena, Tangerang, Minggu 23 November 2025 pukul 15.30 WIB. Ia mengaku sudah mempersiapkan skuad asuhannya secara benar dalam dua minggu terakhir.

“Semua pemain telah bekerja keras selama latihan dan siap memberikan yang terbaik. Kami semua sepakat akan berusaha mempertahankan tren positif ini,” kata Hendri Susilo dalam konferensi pers jelang laga Persita Tangerang vs Malut United.

1. Malut United Matangkan Persiapan

Suasana latihan Malut United jelang melawan Persita Tangerang. (Foto: Malut United)
Suasana latihan Malut United jelang melawan Persita Tangerang. (Foto: Malut United)

Jeda kompetisi yang cukup panjang dimaksimalkan Laskar Kie Raha -julukan Malut United- untuk mematangkan persiapan. Selama kurang lebih dua pekan terakhir, Malut United menggelar pemusatan latihan di Yogyakarta. Gustavo Franca dan kawan-kawan telah mengisi ulang amunisi yang siap diledakkan di arena pertandingan akhir pekan ini.

“Kami telah melakukan persiapan penuh selama dua pekan terakhir. Alhamdulillah, sampai latihan terakhir hari ini, semua pemain yang dibawa ke Tangerang tampak antusias dan siap untuk bermain,” ucap Hendri Susilo.

Torehan 5 kemenangan beruntun menjadi modal berharga Malut United untuk menghadapi Persita. Laskar Kie Raha juga memiliki catatan apik kala melakoni pertandingan tandang sehingga berpeluang mencatatkan enam kemenangan beruntun di Super League 2025-2026 besok.

Dari total 6 laga tandang yang dilakoni hingga pekan ke-12, Malut United meraih 4 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Kembalinya Yakob Sayuri usai absen pada laga sebelumnya karena akumulasi kartu kuning menambah kekuatan lini serang Laskar Kie Raha. Winger asal Papua itu menjadi pemain dengan koleksi gol tandang terbanyak dalam skuad Malut United hingga saat ini dengan tiga gol.

Namun, Persita Tangerang juga mempunyai catatan menarik, terutama kala bermain di hadapan publiknya sendiri. Hingga pekan ke-12 Super League 2025-2026, Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang- telah meraih 4 kemenangan dari 5 pertandingan kandang yang sudah dijalani.

Skuad asuhan Carlos Pena sempat melewati 8 laga tanpa terkalahkan (5 menang, 3 imbang) sebelum dihentikan PSBS Biak dengan kekalahan 1-2 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Kamis, 6 November 2025.

 

