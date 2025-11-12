Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Malut United Gelar Latihan di Yogyakarta, Siap Tempur Hadapi Persita Tangerang di Super League 2025-2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |14:57 WIB
Malut United Gelar Latihan di Yogyakarta, Siap Tempur Hadapi Persita Tangerang di Super League 2025-2026
Sesi latihan Malut United jelang lawan Persita Tangerang. (Foto: Media Malut United)
A
A
A

YOGYAKARTA Malut United kembali mengumpulkan energi dan memulai pemusatan latihan di Yogyakarta, pada Selasa 11 November 2025. Skuad berjuluk Laskar Kie Raha ini langsung berfokus menatap lanjutan pertandingan pekan ke-13 Super League 2025-2026, di mana mereka akan bertandang melawan Persita Tangerang.

1. Manfaatkan Jeda Internasional

Setelah sempat diliburkan selama satu pekan, tim asuhan pelatih Hendri Susilo kini kembali bekerja keras. Bek andalan, Gustavo Franca, dan rekan-rekan setimnya langsung melahap berbagai program latihan yang telah disiapkan oleh staf pelatih.

“Latihan hari ini berjalan lancar. Saya senang bisa kembali berkumpul bersama rekan-rekan di sini, kembali menyatukan energi untuk menghadapi pertandingan terdekat,” ucap Gustavo, dikutip dari rilis Malut United, Rabu (12/11/2025).

Malut United sempat mengalami perubahan jadwal, di mana laga pekan ke-12 melawan Persib Bandung yang semula dijadwalkan Minggu 9 November 2025, diundur menjadi Minggu 14 Desember 2025 di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate.

Kini, fokus utama tim langsung tertuju pada laga tandang pekan ke-13 melawan Persita di Indomilk Arena, Tangerang, yang akan berlangsung pada Minggu 23 November 2025, setelah jeda internasional.

2. Target Pertahankan Tren Lima Kemenangan Beruntun

Sesi latihan Malut United. (Foto: Media Malut United)
Menurut Gustavo, jeda waktu yang cukup panjang sebelum menghadapi Persita memberikan keuntungan besar bagi Malut United untuk mempersiapkan tim secara optimal.

“Tentu ini menjadi momen yang baik untuk kami meningkatkan berbagai aspek, seperti fisik dan teknik. Kami harus memaksimalkannya sebaik mungkin agar dapat terus berkembang dan menjaga tren positif ke depannya,” sambung bek asal Brasil tersebut.

 

