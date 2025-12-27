Hasil Persib Bandung vs PSM Makassar di Babak Pertama: Pangeran Biru Unggul 1-0 Berkat Gol Andrew Jung

BANDUNG – Persib Bandung untuk sementara berhasil unggul atas PSM Makassar di babak pertama laga tunda pekan ke-8 Super League 2025-2026, pada Sabtu (27/12/2025) malam WIB. Bermain di di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, tim berjuluk Pangeran Biru itu tepatnya unggul 1-0 atas tim tamu.

Gol penting di babak pertama itu dicetak oleh pemain andalan Persib, Andrew Jung. Ia mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-26 usai mampu meneruskan umpan Thom Haye.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung tampil trengginas sejak awal pertandingan di babak pertama. Serangan Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dimotori oleh Thom Haye dan Berguinho. Terkadang juga, bek sayap seperti Alfeandra Dewangga turut membantu serangan.

Sementara, PSM Makassar masih bersabar untuk menemukan pola permainan terbaik. Juku Eja -julukan PSM Makassar- sesekali melancarkan serangan balik, tetapi itu tidak efektif untuk membongkar pertahanan tim tuan rumah.

Persib Bandung vs PSM Makassar. (Foto: Instagram/persib)

Pada menit ke-24, Persib akhirnya mendapatkan kesempatan emas untuk mencetak gol. Maung Bandung dapat penalti. Namun begitu, Andrew Jung yang diberi tanggung jawab menendang gagal menuntaskan tugasnya dengan baik. Hilman Syah berhasil menepis tendangan keras yang mengarah ke kanan itu.

Bola pun keluar lapangan dan berujung tendangan penjuru. Pada momen ini, Andrew Jung membayar kesalahannya. Pemain berpaspor Prancis itu sukses mencetak gol lewat tandukkan kerasnya usai menerima umpan matang dari Thom Haye.