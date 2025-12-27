Link Live Streaming Persib Bandung vs PSM Makassar: Bobotoh Cantik Yakin Maung Bandung Menang 2-1

BANDUNG – Keyakinan tinggi diusung bobotoh asal Bandung, Rachma Nurhali, menjelang duel sengit antara Persib Bandung melawan PSM Makassar dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12/2025) pukul 19.00 WIB. Ia percaya bahwa transformasi mental skuad Maung Bandung saat ini akan menjadi pembeda sekaligus kunci kemenangan di lapangan.

Rachma menilai, performa Persib dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dari sisi mental bertanding. Menurutnya, Maung Bandung kini tampil lebih tenang, percaya diri, dan tidak mudah panik meski berada dalam tekanan.

“Yang paling kelihatan sekarang itu mental juaranya. Persib sudah lebih tenang dan matang. Walaupun sempat tertinggal, mereka tetap percaya diri dan bisa membalikkan keadaan,” ujar Rachma, dikutip Sabtu (27/12/2025).

1. Kematangan Taktik dan Mentalitas

Ia menyebut, mental kuat tersebut menjadi pembeda dibandingkan laga-laga sebelumnya. Hal itu terlihat dari kemampuan para pemain menjaga fokus hingga akhir pertandingan, serta keberanian mengambil keputusan di momen krusial.

Secara tidak langsung, Rachma juga menilai Persib saat ini memiliki karakter tim juara. Menurutnya, kekuatan mental yang dibangun perlahan mulai terlihat dari cara bermain yang lebih rapi dan terkontrol.

Rachma Nurhali. (Foto: Dok Pribadi)

“Sekarang Persib sudah kelihatan matang. Mereka bisa mengontrol tempo, tahu kapan harus menekan dan kapan harus bermain aman. Itu ciri tim yang sudah punya mental juara,” sambung Rachma.

Selain mental, Rachma menilai faktor kebugaran juga sangat mendukung performa Persib jelang laga melawan PSM. Dengan jeda pertandingan sekitar enam hari serta bermain di kandang sendiri, ia optimistis para pemain berada dalam kondisi ideal.

Ia menambahkan, kemenangan atas Bhayangkara FC pada laga sebelumnya menjadi bukti bahwa Persib mampu tampil maksimal ketika memiliki waktu persiapan yang cukup.