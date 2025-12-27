Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Malut United vs Borneo FC, Hendri Susilo Mau Laskar Kie Raha Lanjutkan Tren Tak Terkalahkan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |19:49 WIB
Jelang Malut United vs Borneo FC, Hendri Susilo Mau Laskar Kie Raha Lanjutkan Tren Tak Terkalahkan
Pelatih Malut United, Hendri Susilo. (Foto: Media Malut United)
A
A
A

TERNATE – Duel panas akan tersaji di Stadion Gelora Kie Raha saat Malut United menjamu pemuncak klasemen, Borneo FC, dalam laga tunda pekan ke-8 Super League 2025-2026, Minggu 28 Desember 2025. Tampil sebagai satu-satunya tim yang tak terkalahkan dalam sembilan laga terakhir, Laskar Kie Raha mengusung motivasi ganda untuk menumbangkan sang Pesut Etam.

Pelatih kepala Malut United, Hendri Susilo, menegaskan status Borneo FC sebagai tim kuat justru menjadi pelecut semangat bagi anak asuhnya. Ia berharap Safrudin Tahar dkk. mampu mengamankan poin penuh di kandang sendiri.

“Para pemain semakin termotivasi saat melawan tim kuat. Semoga Malut United dapat menampilkan permainan terbaik dan meraih 3 poin,” ujar Hendri Susilo dalam sesi konferensi pers, Sabtu (27/12/2025).

1. Konsistensi di Jalur Papan Atas

Keberhasilan Malut United menembus peringkat ke-4 klasemen dengan 28 poin tidak lepas dari rekor fantastis mereka yang belum tersentuh kekalahan sejak sembilan pekan lalu. Hendri menekankan bahwa selain strategi yang matang, ketangguhan mental akan menjadi kunci untuk menghadapi gempuran tim tamu.

Sesi latihan Malut United. (Foto: Media Malut United)
Sesi latihan Malut United. (Foto: Media Malut United)

"Mentalitas pemain Malut United sudah teruji. Saat ini, konsistensi menjadi poin yang harus dijaga,” tegas Hendri.

Hendri menyadari menjaga tren positif sangat krusial agar posisi mereka di empat besar tidak goyah oleh kejaran para pesaing

 "Malut United berhasil melalui beberapa laga dengan bagus. Saya yakin, pemain akan bermain dengan tambahan motivasi karena kami juga tidak ingin kehilangan momentum,” tambahnya.

 

