Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tembus 4 Besar Klasemen Super League 2025-2026, Malut United Enggan Pikirkan Kans Juara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |04:20 WIB
Tembus 4 Besar Klasemen Super League 2025-2026, Malut United Enggan Pikirkan Kans Juara
Malut United berhasil menembus 4 besar di klasemen Super League 2025-2026 (Foto: I League)
A
A
A

TERNATE – Malut United berhasil menembus 4 besar di klasemen Super League 2025-2026 hingga pekan ke-14. Mereka terpaut 6 poin dari Borneo FC yang bertakhta di puncak.

Malut United boleh dibilang menjadi salah satu tim tersubur untuk saat ini. Bayangkan saja, mereka belum terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir dengan rincian 7 kemenangan dan 2 imbang.

1. Papan Atas Klasemen Super League 2025-2026

PSM Makassar vs Malut United. (Foto: Instagram/malutunitedfc)

Terbaru, Malut United berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas PSM Makassar. Kemenangan itu menegaskan posisi Laskar Kie Raha dalam persaingan papan atas klasemen Super League 2025-2026. 

Pelatih Malut United, Hendri Susilo, menyadari persaingan papan atas klasemen saat ini cukup ketat. David da Silva dan kawan-kawan memiliki peluang terbuka untuk bersaing dalam perebutan gelar juara.

Namun, Hendri masih belum berpikir sampai ke sana. Ia memilih untuk fokus ke setiap pertandingan. 

"Dengan kemenangan ini tentu persaingan di papan atas jadi semakin ketat. Tapi kami tidak memikirkan klasemen,” kata Hendri, dikutip dari laman I.League, Kamis (25/12/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/49/3191638/bali_united_resmi_mendaratkan_teppei_yachida_jelang_putaran_2_super_league_2025_2026-8Msn_large.jpg
Baru Didatangkan, Teppei Yachida Diharapkan Bisa Dongkrak Performa Bali United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/49/3191635/rizky_ridho_mendesak_persija_jakarta_fokus_melawan_bhayangkara_fc-1NzO_large.jpg
Rizky Ridho Desak Persija Jakarta Fokus Lawan Bhayangkara FC: 3 Poin Harga Mati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/49/3191637/persib_bandung_terus_bersiap_jelang_menghadapi_psm_makassar-9rVN_large.jpg
Persib Bandung Geber Persiapan Hadapi PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/49/3191729/federico_barba-fW8m_large.jpg
Sudah Kantongi Kelemahan PSM Makassar, Federico Barba Pede Persib Bandung Menang
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659793/indonesia-finis-runnerup-sea-games-2025-raih-prestasi-dalam-30-tahun-terakhir-che.webp
Raja Sapta Oktohari: Dukungan Mitra Strategis Jadi Kunci Indonesia Berjaya di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/persija_menatap_kebangkitan_usai_kalah_0_1_dari_se.jpg
Terluka di Padang, Persija Siap Mengamuk di SUGBK
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement