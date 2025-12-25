Tembus 4 Besar Klasemen Super League 2025-2026, Malut United Enggan Pikirkan Kans Juara

Malut United berhasil menembus 4 besar di klasemen Super League 2025-2026 (Foto: I League)

TERNATE – Malut United berhasil menembus 4 besar di klasemen Super League 2025-2026 hingga pekan ke-14. Mereka terpaut 6 poin dari Borneo FC yang bertakhta di puncak.

Malut United boleh dibilang menjadi salah satu tim tersubur untuk saat ini. Bayangkan saja, mereka belum terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir dengan rincian 7 kemenangan dan 2 imbang.

1. Papan Atas Klasemen Super League 2025-2026

Terbaru, Malut United berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas PSM Makassar. Kemenangan itu menegaskan posisi Laskar Kie Raha dalam persaingan papan atas klasemen Super League 2025-2026.

Pelatih Malut United, Hendri Susilo, menyadari persaingan papan atas klasemen saat ini cukup ketat. David da Silva dan kawan-kawan memiliki peluang terbuka untuk bersaing dalam perebutan gelar juara.

Namun, Hendri masih belum berpikir sampai ke sana. Ia memilih untuk fokus ke setiap pertandingan.

"Dengan kemenangan ini tentu persaingan di papan atas jadi semakin ketat. Tapi kami tidak memikirkan klasemen,” kata Hendri, dikutip dari laman I.League, Kamis (25/12/2025).