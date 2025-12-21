Hasil PSM Makassar vs Malut United di Super League 2025-2026: David da Silva Cetak Gol, Laskar Kie Raha Menang 1-0

PAREPARE – Malut United sukses mencuri poin penuh dari markas PSM Makassar setelah menang tipis 1-0 dalam lanjutan pekan ke-15 Super League 2025-2026. Gol cepat yang dicetak bomber andalan David da Silva menjadi pembeda dalam laga sengit yang digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Minggu (21/12/2025) sore WIB tersebut.

Berkat kemenangan itu, kini Malut United bertengger di peringkat ketiga pada klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 28 poin. Sementara PSM tertahan di posisi ketujuh dengan 19 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Malut United mengawali pertandingan babak pertama dengan serangan masif ke jantung pertahanan tuan rumah. Tak butuh waktu lama, tim berjuluk Laskar Kie Raha itu akhirnya sukses mencuri keunggulan lewat tendangan akurat David da Silva saat laga baru berjalan dua menit (2’).

Setelah gol kejutan tersebut, PSM Makassar bereaksi dengan melancarkan serangan beruntun ke lini belakang Malut United. Namun sayang, berbagai skema serangan yang dibangun Juku Eja belum membuahkan hasil hingga laga memasuki menit ke-30.

Pada akhirnya, Malut United berhasil mempertahankan keunggulan tipis mereka hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama usai. Laskar Kie Raha sementara memimpin atas tuan rumah dengan skor 1-0 berkat gol kilat David da Silva.

Babak Kedua

PSM Makassar vs Malut United. (Foto: Instagram/malutunitedfc)

Memasuki babak kedua, Juku Eja —julukan PSM Makassar— bermain semakin agresif demi mencari gol penyama kedudukan. Pelatih Tomas Trucha memasukkan Rizky Eka Pratama untuk menambah daya gedor dan memberikan tekanan lebih dari sektor sayap.

Hingga pertengahan babak kedua, PSM Makassar terus mendominasi jalannya pertandingan. Beberapa peluang emas sempat tercipta di mulut gawang lawan, namun Juku Eja masih belum mampu merobek gawang yang dikawal ketat oleh Alan Jose.