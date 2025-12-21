Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persita Tangerang vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Hokky Cara Menggila, Pendekar Cisadane Menang 3-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |17:49 WIB
Hasil Persita Tangerang vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Hokky Cara Menggila, Pendekar Cisadane Menang 3-0
Selebrasi Hokky Caraka usai cetak gol di laga Persita Tangerang vs Persik Kediri. (Foto: Instagram/persita.official)
TANGERANG Persita Tangerang sukses mengamankan poin penuh setelah melumat Persik Kediri dengan skor telak 3-0 pada pekan ke-15 Super League 2025-2026. Dalam laga yang digelar di Indomilk Arena, Minggu (21/12/2025) sore WIB tersebut, penyerang muda Hokky Caraka menjadi bintang lapangan lewat torehan brace.

Dengan kemenangan itu, Persita kini duduk di peringkat kelima dengan 22 poin. Sedangkan Persik Kediri tertahan di posisi ke-13 dengan 15 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persita Tangerang yang tampil di depan pendukung sendiri memulai pertandingan dengan agresif. Pendekar Cisadane —julukan Persita Tangerang— berupaya untuk mencuri keunggulan dengan melancarkan serangan bertubi-tubi dari berbagai sisi lapangan.

Akan tetapi, Persik Kediri bermain sangat solid sepanjang awal babak pertama. Serangan balik cepat dari Macan Putih —julukan Persik Kediri— juga beberapa kali sempat mengancam dan membahayakan gawang yang dikawal oleh Igor Rodrigues.

Hingga pengujung laga babak pertama, beberapa peluang emas yang tercipta masih belum membuahkan hasil. Pada akhirnya, duel antara Persita versus Persik berakhir imbang tanpa gol hingga turun minum.

Persita Tangerang vs Persik Kediri. (Foto: Instagram/persita.official)
Persita Tangerang vs Persik Kediri. (Foto: Instagram/persita.official)

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Persita Tangerang kembali mengambil inisiatif untuk bermain ofensif. Serangan masif yang dibangun anak asuh Carlos Pena benar-benar membuat barisan pertahanan Persik Kediri kelimpungan menahan gempuran.

Pada menit ke-66, Persita Tangerang akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Adalah Hokky Caraka yang mampu mencetak gol pembuka untuk keunggulan Pendekar Cisadane. Setelah gol tersebut, intensitas serangan tuan rumah justru semakin meningkat.

 

