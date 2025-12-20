Hasil Persebaya Surabaya vs Borneo FC di Super League 2025-2026: Drama 4 Gol Berakhir Sama Kuat 2-2

SURABAYA – Hasil Persebaya Surabaya vs Borneo FC di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Kota Surabaya, Jawa Timur, itu berakhir dengan skor 2-2.

Borneo FC dua kali unggul lewat Juan Villa (23’) dan bunuh diri Leo Lelis (71’). Tapi, Persebaya dua kali pula menyamakan skor lewat Paulo Gali Freitas (25’) dan Malik Risaldi (89’).

Persebaya Surabaya vs Borneo FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Jalannya Pertandingan

Borneo FC bermain trengginas sejak awal pertandingan gim pertama. Pesut Etam -julukan Borneo FC- berhasil mengurung pertahanan tim tuan rumah.

Serangan masif Borneo FC membuat Persebaya kelimpungan. Pada menit ke-23, Borneo FC akhirnya berhasil mencuri keunggulan lewat Juan Villa (23').

Tak lama berselang, Paulo Gali (25') mampu membawa Persebaya Surabaya samakan kedudukan. Kedua tim bermain ngotot, tetapi pada akhirnya babak pertama berakhir imbang 1-1.

Memasuki babak kedua, Pesut Etam kembali mencoba pegang kontrol permainan sejak awal. Permainan ofensif diterapkan oleh pasukan Fabio Lefundes.

Sementara, Persebaya juga tak mau diam saja. Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- bermain menyerang. Beberapa peluang tercipta untuk kedua tim, tetapi belum ada gol tambahan.