Mauricio Souza Kesal meski Persija Jakarta Menang 2-1 atas Arema FC di Super League 2025-2026

PELATIH Persija Jakarta Mauricio Souza memberikan sorotan terhadap penyelesaian akhir timnya saat melawan Arema FC. Ia menilai Eksel Runtukahu dan kolega seharusnya bisa mencetak lebih dari dua gol dalam laga tersebut.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- menang 2-1 atas Arema FC dalam lanjutan pekan ke-11 super League 2025-2026. Laga itu berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu 8 November 2025 sore WIB.

Mauricio Souza menyayangkan beberapa peluang yang tercipta tidak bisa dimaksimalkan menjadi gol. Penyelesaian akhir menjadi catatan agar Persija Jakarta lebih baik ke depannya.

"Selain dua gol itu, sebenarnya kami juga punya peluang untuk menambah 2-4 gol lagi, tapi penyelesaian akhir kami belum maksimal," kata Mauricio Souza kelar laga Arema FC vs Persija Jakarta.

"Ke depan, para pemain harus lebih tenang saat berada di depan gawang agar bisa mencetak lebih banyak gol," tambah juru taktik asal Brasil ini.

1. Eksel Runtukahu Jadi Bintang

Eksel Runtukahu menjadi bintang kemenangan 2-1 Persija Jakarta atas Arema FC. Ia mencetak dua gol Persija Jakarta via sundulan pada menit 48 dan 50. Sementara itu, gol tunggal Arema FC ditorehkan Valdeci (12').